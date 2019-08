KO I KADA NASTUPA NA MANIFESTACIJI NA UŠĆU: Poznate ličnosti na koktelu povodom Music week festivala

Muzička lavina spušta se s hladnog Kopaonika na vrelo Ušće - sve je spremno za prvo beogradsko izdanje festivala Music Week, koji se održava od 23. do 25. avgusta. Tim povodom upriličeno je druženje na matine zabavi, na kojoj su se okupile poznate ličnosti, učesnici i prijatelji festivala, kao i predstavnici medija.



Festival Music Week tradicionalno se održava u martu na Kopaoniku već četiri godine zaredom, a ovo će biti njegovo prvo letnje beogradsko izdanje. Na jednom mestu okupiće se najveće domaće i regionalne zvezde pop, trep i narodne muzike. Festivalske kapije otvaraju se u 19 časova u petak, 23. avgusta, a na binu prvi izlazi Saša Kovačević u 20.

Jedan od najpopularnijih pop pevača regiona nizaće svoje hitove do 21 sat, a nakon njega nastupa regionalna zvezda Jelena Rozga. Od 22.30 za atmosferu će biti zadužen legendarni Toni Cetinski, a dugoočekivani beogradski nastup Dragane Mirković počeće 15 minuta posle ponoći. Za sjajnu atmosferu do samog kraja prve festivalske noći biće zadužen Dženan Lončarević, čiji nastup počinje u 2.30.

Drugi dan festivala, 24. avgusta, u 20 časova otvara legenda regiona Hari Mata Hari, nakon kojeg nastupa jedna od najboljih pop pevačica s naših prostora - Nina Badrić u 21.15. Megazvezda Lepa Brena počinje svoj nastup u 22.30, nakon nje na binu stupa Aca Lukas 00.45, a drugo festivalsko veče zatvara Darko Lazić, čiji nastup počinje u tri sata posle ponoći.

foto: Promo

Poslednji dan festivala, nedelja, 25. avgust, rezervisan je prevashodno za trep i pop zvuk. Nakon Angeline, čiji nastup počinje u 20 časova, na scenu stupa trep kraljica regiona Senida u 20.35. Nakon nje od 21.15 očekuje se nastup Sare Jo, a zatim i Katarine Grujić od 22.

Jedan od trenutno najpopularnijih producenata i hitmejkera Cobi nastupa od 22.40, a nakon njega na stejdž izlaze regionalne megazvezde Buba Koreli i Džala Brat. Za spektakularno zatvaranje Music Weeka zadužena je Maja Berović, čiji nastup počinje u 1.10.

foto: Promo

Ulaz je slobodan uz besplatnu mobilnu aplikaciju Keep App, koja se može skinuti sa Gugl pleja i Ap Stora. Skinuta aplikacija služi kao besplatna ulaznica. Međutim, za samo 2.500 dinara posetioci koji žele da podignu zabavu na viši nivo mogu nabaviti ALL YOU CAN DRINK VIP PASS, koji omogućava neograničenu konzumaciju pića tokom večeri. VIP pass je dostupan na svim prodajnim mestima Tickets.rs.

Kurir.rs / Foto: Ana Paunković

Kurir