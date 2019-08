CREVA ĆE TI SE VUĆI PO GRADU! Miljana ga je proganjala, kuću i psa OFARBALA U PINK, pa joj pesnicom razbio nos i poslao na PSIHIJATRIJU! Evo šta se s njim desilo posle SKANDALA! (FOTO)

Miljana Kulić ponovo će ući u rijaliti i to zajedno sa mamom Marijom i sinom Željkom.

Ona je u prošlosti uhodila pevače i pretila im je zbog čega je na kraju završila na sudu.

"Uhodila sam pevače i pretila sam im, ali samo u šali. Jednom sam im poslala poruku da će im se creva vući po gradu. Jurila sam Darka Lazića, Dušana Svilara i Mišela Gvozdenovića", priznala je Kulićeva pre nego što je postala skoro popularna kao i njene žirtve.

Prisetila se Mišela, koji je prema joj, kako je ispričala jednom prilikom, bio veoma nasilan.

"On je jako nasilan. Ja sam se zaposlila i u Čačku u jednoj kafani kako bih mu bila blizu. Znate, jedino u kafani daju dnevnice istog dana, dok na drugim mestima daju mesečno platu. Ja sam sav taj novac trošila na taksi kako bih se vozila oko njegove kuće. Kada dođem ispred kapije, ja mu pošaljem poruku da se vidimo. Jednom je izašao, zgrabio me iz taksija i udario me pesnicom u nos. Počela je krv da mi teče. Kada sam pošla da pozovem policiju, on je to već uradio. Kada je policija došla, rekao je da sam psihopata i da me nije on udario. Mene su stavili u auto i odveli me u stanicu u Čačku, gde sam provela jednu noć. Nikako nisam mogla da dokažem da me je on udario. Ali nije samo on nasilan, takvi su i njegovi roditelji. Pre dve godine su oni izleteli iz kuće i počeli da gađaju i šutiraju taksi. Moju mamu su nazivali ružnim imenima", govorila je Kulićeva.

Miljana je ispričala jednom prilikom da mu je iz besa, jer nije odgovarao na njene izlive ljubavi, ofarbala kuću i psa u roze.

"Kupila sam farbu, tonere, merdevine, sve potrebno i dovezla sam se taksijem ispred njegove kuće. Za psa sam pripremila kolor šampon. Kad sam ga ofarbala, bio je kao Zorica Brunclik!", ispričala je Miljana.

Otkad ga Miljana ne proganja Mišel se retko pojavljuje u medijima i ne snima pesme. Ipak, "na terenu" je i dalje aktivan. Mišel često nastupa, a najviše radi privatne proslave. Nije poznato da li je ovaj atraktivni pevač našao sreću u ljubavi nakon svega što je prošao sa Miljanom.

Kurir.rs/Puls/Foto Printscreen

Kurir