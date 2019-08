NADA OBRIĆ IZAŠLA IZ BOLNICE: Srećna sam, dobro sam i idem kući!

Nada Obrić juče je napustila KBC Bežanijska kosa, gde je po treći put operisala karcinom. Ovog puta podvrgnuta je hirurškoj intervenciji bešike.

foto: Aleksandar Jovanović

Iako se dobro oseća, kao što i izgleda posle ovako velike operacije, pevačica je juče podvrgnuta i kardiološkom pregledu, gde su ustanovljene manje smetnje, zbog čega je bilo pitanje da li će dobiti otpusnu listu. Mi smo razgovarali s njom dok je čekala na mišljenje lekara.

- Čekam da izađem, nešto kardiološki nije baš u redu, pa ćemo videti kad će me pustiti. Razmišljam pozitivno, od kukanja nema ništa. Deca su mi stalno tu, razmazili su me. Ja im kažem da idu, da me puste malo - nasmejala se Nada.

Kako je Obrićeva strastveni pušač, pitali smo je kako je izdržala u bolnici bez cigareta, pa je i na račun toga potpuno pozitivno nastupila.

- Borim se, borim, borim protiv sebe - otpevala nam je Nada i poručila da jedva čeka da izađe iz bolničke postelje.

foto: Dragan Kadić

- Držite mi pesnice da izađem danas - kazala nam je Nada.

Njena želja je ostvarena i ona se juče u popodnevnim satima našla u svom domu.

- Konačno idem kući, srećna sam, sve je u redu - zaključila je Nada.

Kurir.rs/ N. M./ Foto: Damir Dervišagić

Kurir