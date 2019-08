PORTO CARRAS RESORT SLOBODAN VEĆ OD SUTRA PO EKSTREMNO NISKIM CENAMA!

Leto samo što nije, a vi još uvek ne znate kuda na letovanje? Maštate o odmoru u nekom elitnom hotelu? Želite odmor ispunjen avanturama i raznovrsnim aktivnostima ili jednostavno opuštanje na plaži? Porto Carras hoteli su pravi izbor za vas, a zahvaljujući „Travelland“-u, u Porto Carras hotelima možete letovati uz neverovatne popuste do 52%. Popusti važe za rezervacije do 25.08.2019, zato požurite i ugrabite ovu fantastičnu priliku!

"Travelland" je za vas otvoren svakog radnog dana od 9 do 20, subotom do 16h, a radiće i u nedelju 25.08. od 10 do 17h!

Neos Marmaras, najpopularnije letovalište na poluostrvu Sitonija, nadaleko je poznat po svojim peščanim plažama, kristalno čistom moru, ali i burnom noćnom životu. U njegovoj neposrednoj blizini nalazi se jedan od najvećih i najluksuznijih hotelskih kompleksa, ne samo Grčke, već čitave Evrope - Porto Carras, koji se sastoji iz tri hotela i luksuzne vile. Smešten je na čak 4 500 hektara, a poseduje sopstvenu marinu, privatnu plažu dužine oko 2 kilometra, SPA, heliodrom, pozoriše, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, bazene, jakuzzi... Za ljubitelje sporta tu su fitnes centri, ronilački, jahački i jedriličarski klub, kao i uslovi za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima. Mališani se mogu zabavljati na igralištima ili u klubovima za decu dok majke šopinguju u tržnom centru. U restoranima se služe specijaliteti domaće i mediteranske kuhinje, a gosti se uz omiljeno piće mogu opustiti u nekom od barova ili provoditi u brojnim diskotekama.

Hoteli Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia, oba sa pet zvezdica, izdvajaju se svojim luksuzom, ponudom i uslugom. Sobe su ukusno nameštene i opremljene po najnovijim standardima, savršene za odmor i opuštanje uz očaravajući pogled na plavetnilo mora ili pak zelenilo terena za golf.

Uz „Travelland“-ov popust od čak 52% u ovim predivnim hotelima možete uživati po vrlo niskim cenama. Sedam noćenja na bazi polupansiona u deluxe sobi za dve odrasle osobe u Meliton hotelu možete obezbediti po ceni već od 899€, a u hotelu Sithonia možete provesti sedam noći uz all inclusive uslugu po ceni od 945€, a uz to je smeštaj za jedno dete mlađe od 12 godina gratis!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/ Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

