OBOREN JOŠ JEDAN REKORD: Dragana Mirković u istom danu priredila spektakle na Ušću i u Vlasotincu

Nepunih dvadeset sati nakon što je na beogradskom Ušću pevala pred 100 hiljada obožavalaca, Dragana Mirković uspela je da obori još jedan rekord priredivši koncert za pamćenje u Vlasotincu u okviru tradicionalnog “Vinskog bala” pred više od 20 hiljada ljudi.

Pošto je njen beogradski nastup počeo iza ponoći, folk carica je na ovaj način uspela da uradi nešto što pre nje nikome nije pošlo za rukom, da u istom danu održi dva spektakularna koncerta pred nepreglednim masama ljudi u dva grada.

No, to se ni u kom smislu nije moglo osetiti na samoj muzičkoj zvezdi, jer je Dragana neumorno dala seve publici, pevajući im više od tri sata, što su oni nagradili ovacijama i horskim pevanjem od prvih taktova pesama pa do trenutka njenog silaska sa bine.

- Publika mene uvek puni energijom, tako da ne osećam zamor. Kada su oni ispred mene, a na ova dva koncerta bilo ih je u ogromnom broju, mogu da pevam satima bez obzira da li je to u istom danu, ili na dva različita kraja zemlje, kao što je ovde bio slučaj- rekla je Dragana.

