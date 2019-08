ODAVNO SAM SPREMAN DA POSTANEM OTAC! Devojka Saše Kovačevića ima ćerku Iskru, a pevač je voli KAO DA JE NJEGOVA!

Bivša misica Zorana Tasovac, koja već dve godine uživa u ljubavi sa Sašom Kovačevićem već je bila u braku, u kom je dobila naslednicu Iskru. Pevač je devojčicom u potpunosti očaran i voli je kao da je njegova. Kako kaže, ništa mu ne pada teško, posebno zato što je već odavno spreman za očinstvo.

Međutim, pre nekoliko večeri zapevao je pred krcatim Ušćem, a iz pubike podrila ga je devojka bez deteta. Evo i zašto:

"Zorana je tu, sa mnom, a Iskra je u Kikindi kod babe. Nisam siguran kako bi reagovala na ovoliki broj ljudi, na zvuk… Jako je mala, verovatno bi se uplašila, pa bi morala da napusti koncert, a onda bi i mama morala da ode", prokomentarisao je on kroz smeh, pa istakao da Iskra zna sve njegove pesme i da je predivna devojčica, te da on uživa u ulozi koju uz njenu majku ima.

"Ponašam se kao pravi otac prema njoj, u svakom smislu. Ne vodim je baš u šoping, za to je zaslužna mama, ali mi ništa nije teško. Odavno sam spreman da postanem otac i biću najsrećniji kada se to bude i desilo. Verujem da kada se desi pravi trenutak, desiće se i to", iskren je bio pevač.

Iako je zaljubljen do ušiju u svoju Zoranu, ipak mu i dalje prija što ga više gledaju žene nego muškarci i što je vriska iz prvih redova ustaljena na njegovim nastupima.

"Malo sam ja omatorio, ali mi prija i dalje kada čujem vrisku devojčica i devojaka u publici. Vidim ta lica, čujem te glasove... Posebno mi je drago kada vidim da devojčice od desetak godina znaju sve moje pesme i pevaju ih, iako su neke starije od njih", kaže Kovačević.

Kada je pre 16 godina izbacio pesmu "Jedina si vredela", mnogi su sumnjali u njegov uspeh, budući da se opredelio za pop balade. Međutim, Saša je danas jedan od najpopularnijih pevača i puni hale širom sveta.

"Nikada nisam slušao druge u kom pravcu treba da idem. Mnogi su mi predviđali krah jer sam se opredelio za sporije pesme i balade. Ispostavilo se da je to pravi put, put kojim treba da idem, kao i da treba samo sebe i svoje srce da slušam", zaključio je on.

Kurir.rs/Alo/Foto: Damir Dervišagić

