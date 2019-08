GABRIJELA ŽESTOKO ODGOVORILA ANDREANI! S njenim bivšim mužem u kontaktu je 3 GODINE, a evo šta se STVARNO dešavalo između njih!

Andreana Čekić nije ni slutila kada se udavala za Ivana Miladinovića da će do razvoda uopšte doći, a tek i da će biti ovako turbulentan. Kako ističe, žena uvek zna kada je voljena, kao i prevarena, a "samo je stvar na njoj da to prepozna i prizna sebi."

"Ja sam stavila tačku na naš brak zbog sebe, da bih ja bila srećna, jer sam počela da budem jako nesrećna. Svaka žena zna i kad je prevarena i kad je voljena i kad nije. Samo je stvar na njoj da to prepozna i prizna sebi", počela je Andreana u "Premijeri vikend specijalu", gde je još jednom napomenula da je znala da joj je bio neveran.

Zatim, pevačica je spomenula koleginicu Gabrijelu Pejčev, koju prati glas da je bila sa Ivanom dok je on još bio u skladnom braku s Andreanom.

"Bolja ponuda od mene nema. Ako misliš da je to Gabrijela Pejčev, onda je to njegova bolja ponuda. Što se tiče njegove sadašnje veze, to je veza, onako... koja traje malo duže, a ne otkad smo mi odvojeni. Ja sam to i znala, samo nisam imala dokaze. On je svoj telefon vešto krio i prvo to ti je jedan znak, uopšte, osobe koje kriju..." a za to vreme, Gabrijela ju je slušala sa druge strane!

Povodom Ivanovog obraćanja medijima takođe je imala šta da kaže.

"On je neko ko mnogo hvali sebe bez ikakvog pokrića. Ja sam lepo i napisala na Instagaram onu moju objavu, da je on veliki manipulator, i kad je čuo tu izjavu pisao mi je da ga ne pljujem po medijima."

Marka, svog sadašnjeg dečka je, kaže, upoznala kasnije, tak oda što se nje tiče, to što se priča da je ženu ostavio zbog nje a da o detetu ne vodi računa - za nju "ne pije vodu."

"Ja sam Marak upoznala kasnije. Ja svog muža varala nisam. Da je Marko bio srećan u svom braku, tu ne bi pomogla ni Kim Kardašijan da ju je sreo"", zaključila je ona.

Gabrijela Pejčev, međutim, nije ostala imuna na njene reči.

"Slušam i ne verujem. Ne mogu da verujem da sam uvučena u tu priču ni kriva ni družna. Samo ću da se zahvalim što imam pravo na živu reč! Mesec dana slušam jednu te istu priču! Ne mogu da verujem čime se žena bavi!", počela je Gabrijela.

"Dopisujem se (sa Andrijaninim bivšim) jedno tri godine. Ivan i ja se družimo dosta dugo. To prijateljstvo je prekinuto u jednom trenutku, zato što je bilo zabranjeno. Ne samo sa mnom, sa nekom drugom koleginicom koja je, da ne kažem, atraktivna i zgodna1 Bilo mu je zabranjeno da radi, odbijao je svirke, da ne kažem da je bio terorisan... Moralo je (prijateljstvo) da se prekine prinudno i nastavilo se sada kada se već ta njihova priča privela kraju", objasnila je svoju stranu Gabi.

"Nikada nisam bila u emotivnoj vezi sa Ivanom. Žao mi je što Ivan ne govori o tome, jer ima mnogo stvari da kaže i o tom nekom odnosu i o druženju sa mnom i o celoj toj situaciji. Žao mi je, ali nadam se da će se opametiti. Da sam bar bila sa njim, da se nešto dešavalo, pa da mi bude žao..." jadala se vidno iznervirana pevačica koja je, kako kaže, u tom periodu kada je navodno bila sa Ivanom zapravo bila ludo zaljubljena i u srećnoj vezi sa dečkom čije ime nije otkrivala.

