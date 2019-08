ACA LUKAS NAJSTRAŠNIJE IZVREĐAO BALKANSKU ZVEZDU: Breno, protuvo istrošena, popi*ao sam se po tvom us*anom cirkusu!

Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, najgrublje je izvređao bivšu prijateljicu Lepu Brenu.

Iako su oboje održali uspešne koncerte na beogradskom Ušću u sklopu Mjuzik vik festivala, folker je revoltiran time što je njen nastup navodno bio više medijski propraćen. Pored toga što je nju lično isprozivao, on je omalovažio i njen spektakl, u koji je očigledno uložila mnogo rada i truda. Iako nije imenovao Brenu, jasno je da je mislio upravo na nju.

- Hvala na predivnoj atmosferi, emocijama i zajedničkom uživanju u muzici i dobrom provodu. Mediji, televizije i pi*ke potplaćene, možete samo da mi pljunete pod prozor i da virite iz ogromne smrdljive guzice onoga ko vas je platio da pišete o us*anom nastupu, kao o spektaklu pod nekakvom rafalnom paljbom pirotehnike u ful plejbek izvođenju. Bilo je sjajno! Trebalo mi je pola sata da razbudim Ušće od srca koje se poklanja svima, a da li srca uopšte ima! I ja sam nastupio, bilo je prilično dobro - počeo je Lukas objavu na Instagramu pričom o sebi, a nastavio o Breni:

- Doduše, bez vatrometa, to jest cirkusa! Mi smo više svirali i pevali. A vatromete smo ostavili za "artiste" i (čuj farse) modele. Posle cirkusa Korona nastupio je Aca Lukas, sa svojim sjajnim bendom, i pitajte bilo koga od prisutnih kako je bilo. Posle uspavanke od "poklonjenog srca svima". Potplaćuj medije da te guraju, a ja ću ovako protiv tebe, protuvo istrošena! Bio i ja na Ušću, i šta? Popi*ao se po tvojim jeftinim vatrometima i nezgrapnim igračima, i plejbekom, pošto ti bend zvuči kao orkestar preko puta kuće "Ilije Čvorovića". Nikada mi ništa nećeš moći, ni ti niti bilo ko od vas estradnih protuva.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt s Lepom Brenom, ali nije se javljala na telefon do zaključenja ovog broja.



Podsetimo, Aca Lukas takođe je nedavno isprozivao Brenu i optužio je da nije napunila nijednu arenu, a kamoli dve, već da je prošle godine podelila karte.

Revoltiran

HVALA RTS ŠTO NIJE PRENOSIO MOJ NASTUP!

Aca Lukas zamerio je Javnom servisu što je prenosio koncert Lepe Brene, a nije njegov.



- Aca Lukas, mali dodatak: sada ližite guzice jedni drugima sa onom što vas deset godina proziva najpogrdnijim imenima, a one koji su bili uz vas i onda kada su svi hteli da vam j... m..., e njih smatrajte za neprijatelje. Tačno! Smatrajte me! Samo što to za vas nije nimalo dobro. E, neki se popravljaju, svaka čast. Hvala i RTS što nije prenosio i moj nastup. Pošto još uvek ne smatram sebe bivšim pevačem - napisao je folker.