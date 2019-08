SVI SU VIDELI KAKO BUBAMARA DAJE ŽENI 500 DINARA U SUPERMARKETU: Evo kakvo je DELO učinila pevačica, a sada se deli društvenim mrežama! (FOTO)

Od Dare Bubamare smo navikli da svašta i vidimo i čujemo, ali nas ona svaki put iznenadi nekom novom anegdotom. Poslednjih dana internetom kruži objava jedne anonimne devojke koja je napisala da je večno zahvalna jer joj je pevačica dala dobar savet i poklonila 500 dinara.

Nakon što je celo leto nastupala, Dara je rešila da sebi da oduška i sa sinom Kostom otputovala je u Tursku. Ona redovno objavljuje fotke na Instagramu u izazovnim pozama. Bubamaru je, međutim, iznenadila objava jedne ženske osobe. Naime, izvesna Srna napisala je kako ju je Dara pre nekoliko godina častila sa 500 dinara i dala joj savet vredan za svaku ženu.

- Pamtim ja tebe dobro, sestro, još od one godine, čini mi se da je 12. jul bio. Uglavnom, neko svetsko prvenstvo ili tako nešto. Izašla sam da kupim dečku sok 100%, jer samo sveže voće pije, a mene mrzi da pravim. Na kasi sam videla da mi fali još dvadeset dinara jer sam kupila i cigarete i neka žena je pružila 500 dinara i rekla: "Ako je tražio da mu kupiš sok, ne žali pare, sestro. Muškarac koji pije sok umesto piva jeste muškarac vredan da se vratiš po novac u stan. Ali, s obzirom na to da smo žene, treba da se pomažemo." Nisam mogla da verujem da je neko takva osoba. Kada sam pogledala, videla sam plavokosu ženu koja je izjurila iz marketa ostavivši mi 500 dinara. I ne poznajem ženu. Ja sam bila ubeđena da si to bila ti, Daro, jer si ti samo tako darovita. Međutim, to će ostati misterija do kraja života. Ta žena je vozila crnu mečku i projurila je ulicom trista na sat. Od tada svakoj ženi sipam na pumpi više benzina nego što naruči - napisala je ta žena.

Poznato je da Dara čita poruke i komentare svojih pratilaca, pa je tako bilo i ovog puta, a Srna nije ostala uskraćena za odgovor.

- Sećam se toga! To sam bila ja - napisala je Dara.

