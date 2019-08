MAJA BEROVIĆ STRAHUJE ZA SVOJU BEZBEDNOST: Dovela telohranitelje na Ušće zbog bombe i pucnjave!

Maji Berović nije nimalo svejedno zbog toga što se za mesec i po dana dva puta našla na meti napada, prvo bombaškog, a potom i iz vatrenog oružja, pa je zato angažovala obezbeđenje koje je u stopu prati.



Okružena bodigardovima, pojavila se preksinoć na festivalu Mjuzik vik, gde je, slobodno možemo reći, bila zvezda večeri. Odlično raspoložena i nasmejana, prišla je novinarskim ekipama, a jedno od prvih pitanja bilo je upravo njena bezbednost.

- Pamtiću ovo leto po lepim stvarima, po odmoru, prijateljima i dobrim nastupima. One manje lepe stvari odmah zaboravim. Nije prijatno kada vam se dese onakve stvari, ali dobro se osećam posle tog napada na kombi mojih muzičara. Nadam se da se to više neće ponoviti. Ne osećam da mi je ugrožena bezbednost, ne bojim se. Vidite da sam okružena najboljim i najjačim muškarcima, a i ko meni sme da priđe od, pre svega, vas ovako dobrih novinara, pa onda od moje publike (smeh) - rekla nam je Maja.

Međutim, naši izvori bliski pevačici rekli su nam da njoj uopšte nije svejedno i da je ozbiljno uplašena za svoj život. Svesna je toga da napad nije bio usmeren na njene muzičare, već direktno na nju. Zbog toga je i angažovala obezbeđenje.



- Maja, ali i ljudi bliski njoj, smatraju da je pucnjava na kombi bila opomena ili upozorenje njoj. To je i logično jer je mesec dana pre toga u dvorištu njene kuće na Dedinju bačena bomba koja je oštetila fasadu i deo dvorišta. Iako zna da nikome ništa ne duguje, ipak mora da vodi računa o svojoj bezbednosti. Njen suprug Alen angažovao je obezbeđenje koje je stalno prati, pogotovo kad boravi u Srbiji i regionu. Naravno, pored tih momaka, Maja uvek ima i čuvare koje angažuju organizatori njenih nastupa i koncerata, tako da je stalno okružena sa barem desetak telohranitelja - izjavio je naš sagovornik.

Podsetimo, sredinom jula objavljena je informacija da je na kuću Berovićke bačena eksplozivna naprava. Tom prilikom policija je obavila uviđaj, a kasnije se saznalo iz istrage da Maja nikada nije prijavila da joj neko preti, što je upućivalo na to da postoji mogućnost da je greškom bačena bomba na njenu vilu. Ali događaj iz Mostara od 10. avgusta, kada su napadači sa fantomkama izrešetali kombi u kojima su bili pevačicini muzičari, pokazao je da je Berovićki život ozbiljno ugrožen i da je ona meta napada.

Umislili da su bitni

SENIDAH, DŽALA I BUBA GLUMILI ZVEZDE

Poslednje veče festivala Mjuzik vik bilo je najposećenije, i to upravo zbog Maje. Ona je, pored Kaće Grujić i Sare Jo, jedina ljubazno pričala sa novinarima i odgovarala na sva pitanja, dok su drugi učesnici odbili komunikaciju sa medijima.

foto: Printscreen

Reč je o Senidi Hajdarpašić Senidah, Slobodanu Veljkoviću Cobiju, Jasminu Fazliću i Amaru Hodžiću (Džala Brat i Buba Koreli). Oni su, valjda ubeđeni u to da su popularnost stekli sami, preko interneta, novinarima poručili da izjave neće davati, ne navodeći razlog za to. Treba napomenuti i to da su svi najpopularniji izvođači, Lepa Brena, Aca Lukas, Dragana Mirković, Toni Cetinski, Darko Lazić, Jelena Rozga i drugi, rado dali intervjue i ispoštovali medije.