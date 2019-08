KUD TE STVARNO NE ISKASAPIH! J*BEM TI ŽIVOT! Nadežda Biljić se oglasila posle Tominog PRIVOĐENJA! Otkrila šokantne detalje o bivšem dečku koji ju je prebio! JEDVA DIŠE I SPAVA!

Maneken Toma Panić, bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'', priveden je u Prekršajni sud u Ustaničkoj, a odmah se oglasila i Nadežda Biljić na koju je on fizički nasrnuo pre oko dve nedelje.

"Nemam pojma, niti me zanima bilo šta vezano za Tomu. Znam da to nema veze sa tim što je mene prebio. Verovatno je priveden zbog nekih ranijih prekršaja, a bilo ih je ihahaj. Znam da je gonjen takođe zbog neke tuče! U svakom slučaju ne želim da komentarišem ništa vezano za njega. Spremam da objavim novu pesmu i sada me samo zanima moj život i karijera", rekla je Nadežda.

Ubrzo nakon toga pevačica se oglasila i na Instagramu, gde je napisala:

"Opet ti o flaši u glavu? Pa trebalo je stvarno da te udarim flašom po glavi kad si majmun! Kud te stvarno ne iskasapih! Sve mislim da ne možeš niže da padneš, a ti se srozaš na najniže grane! Fuj bre! Na kraju će ispasti da sam samu sebe tukla! Je*em ti život, kakva budala! Ja ne verujem, verovatno sam ja alkoholičar, bolesnica i šta već, pa ja tripujem verovatno. Da, ja sam samu sebe tukla, pa me zato bole rebra i ne mogu da dišem i da hodam kako treba, ni da spavam na desnoj strani. Brate, je l ovo realno da neko može toliki majmun da bude?"

