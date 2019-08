TAJNA HITA BIJELOG DUGMETA ŠTA BI DAO DA SI NA MOM MJESTU! Evo šta se krije iza stiha DA TE MRZE, A DA TI SE DIVE! I tu nema POMOĆI! (VIDEO)

Ogromna popularnost koju je “Bijelo dugme” steklo prvim albumom “Kad bi bio bijelo dugme”, nadograđena je albumom “Šta bi dao da si na mom mjestu” iz 1975. godine.

Interesantno je da su pesme nastale u selu Borike, u okolini Rogatice, a da su snimane u Londonu.

Pesmu “Šta bi dao da si na mom mjestu”, koju je napisao pesnik Duško Trifunović, karakteriše balkanskog čoveka. Mentalni sklop, psihološku sliku i sudbinu ljudi našeg podneblja. Zavist, ljubomoru i stav, narodski rečenio “da komšiji crkne krava".

Pokojni pesnik jednom prilikom prisetio se kako je pesma nastala.

"Tu je drugi stih mnogo važan "Da te mrze, a da ti se dive". Jednom smo sedili u "Park" kafani i ja vidim Željka Bebeka kako ide. Željko je sjajan umetnik, uradio je to što je uradio, ali je štos u tome što je on bio mršav, pa neke tanke nogice, a glava mu ogromna, zato što mu je frizura u to doba bila natapirana. I ja znam da ga ne vole, govore - ma šta se on pravi važan. Ali kad je on ušao u kafanu, odjednom je bilo neko ozarenje i ja shvatim - njega mrze, ali mu se dive. Otišao sam kući i to napisao, jer je on rekao da mi je Goran poručio da mu treba neki tekst. Oni su bili na Borikama, gore na Romaniji su pravili onu svoju čuvenu ploču. Ja sam mu to odmah doneo", ispričao je čuveni Duško.

"Šta bi dao da si na mom mjestu” je jedna od mnogih Bregovićevih pesama za koju kažu da je plagijat. Optužuju ga da je “koristio” pesmu “I am the dance od ages,” grupe “Argent.” Ali, i za nju važi ona kultna Bregovićeva izjava: “Je**š pjesmu koja ni na šta ne liči".



ŠTA BI DAO DA SI NA MOM MJESTU

Šta bi dao da si na mom mjestu,

da te mrze, a da ti se dive?

Šta bi dao?

Šta bi dao za veliku gestu,

mjesto svoga da tvoj život žive?

Šta bi dao?

Ti, budi sretan sad što si preko puta

ti što nas strašni let nad provalijom dijeli,

jer ovo je samo mojih pet minuta

a pred tobom stoji život cijeli.

Šta bi dao da možeš ovako,

dići ruke, a puk da te slijedi?

Šta bi dao?

Da l` bi i ti u svom srcu plak`o

kao što se moje srce ledi?

Da l’ bi i ti?

