LEPO NAM JE I ŠTA TU IMA DA SE PALAM*DI! Ovako Aca Lukas govori o NOVOJ devojci! A onda je folker otkrio dokle će veza da im traje! SUROVO!

Aca Lukas se ne odvaja od Jovane Doroški koju je nedavno predstavio javnosti. Ona ga pravi i na nastupima, što je bio slučaj sa nedavnim koncertom na Ušću, a već su bili i na zajedničkom letovanju.

Folker je otvorio dušu pa priznao kako kod njega ljubav funkcioniše, pa priznao da će biti zajedno dok im bude lepo, a kada ne bude, to se sve zove život.

- Nisam jurio da nađem ljubav da bih izgledao veselo i srećno. Ja sam bio veseo i srećan i kad nisam imao ljubav. Daj bože da to traje 100 godina da to bude lepo, ali neće, uvek posle sunca dođe kiša - rekao je Lukas.

- Šta da pričam o novoj ljubavi, lepo mi je i šta tu ima više da se palamudi. Lepo nam je, slažemo se i to je to i dokle se budemo slagali, biće super. Tako je bilo i ranije, slagali smo se donekle, pa se više nismo slagali, i to prođe, zaboravi se, ostane neka lepa uspomena. Sve je to život - rekao je folker u emisiji "Ekskluzivno"aludirajući na brak sa bivšom ženom Sonjom Vuksanović.

