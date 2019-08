DRAGANA MIRKOVIĆ GODINAMA ŽIVI PORODIČNO I SREĆNO VAN GRANICA NAŠE ZEMLJE: Otpustila je STILISTE, sad svi hvale njen stajling! A EVO šta je JOŠ pevačica odlučila!

U narednom periodu Dragana Mirković će znatno više biti okrenuta karijeri nego u prethodne dve decenije, koje je želela da posveti deci.

Češće će snimati pesme i spotove, ići će na turneje, nastupati u regionu. U intervjuu za Kurir Stars, jedna od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima govori o svojim uspesima za 35 godina bavljenja pevanjem, druženju sa holivudskim ličnostima poput Žan-Kloda van Dama, kao i nedavno završenom festivalu Mjuzik vik, na kojem je održala veliki koncert.

foto: Damir Dervišagić

Kada smo za Novu godinu radili intervju, rekli ste da su male šanse za koncert u Beogradu ove godine. Ipak, održali ste nastup u okviru festivala Mjuzik vik. Kako su organizatori uspeli da vas nagovore?

- Ljude koji stoje iza ovog festival poznajem dugo i vezuje nas međusobno poštovanje i poverenje, tako da je to bio jedan od faktora. Takođe, veoma bitno je i to što je ulaz na koncert biti besplatan, te sam smatrala da je to svojevrstan poklon mojoj publici za 35 godina bezrezervne ljubavi i podrške, za to što nisu odustali od mene čak ni u trenucima kada sam i sama pomišljala da odustanem od karijere. Znala sam da će bina i zvuk biti na najvišem svetskom nivou, da će produkcija biti besprekorna, te sam samim tim bila oslobođena razmišljanja o organizaciji, što je za mene izuzetno važno. Sve to kad saberemo, i nije mi bilo toliko teško.

Jeste li imali tremu pred koncert?



- Zaista sam zahvalna svima koji me vole i koji vole moju muziku. Ne bih rekla da sam imala tremu, već odgovornosti da publici pružim nezaboravan ugođaj. To je kod mene konstanta, nevezano da li pevam za 100, 1.000 ili 100.000 ljudi.

foto: Privatna Arhiva

Poslednjih dana mogli smo da vidimo da vam je holivudski glumac Žan-Klod van Dam pružio podršku tako što je na svojim profilima šerovao vaš spot. Kako je uopšte počelo druženje između njega i vas i vašeg supruga?



- Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja, a druženje je počelo spontano. Prosto, verujem da se ljudi međusobno ponekad prepoznaju i da ne treba mnogo vremena da bi vam neko postao blizak i da biste imali osećaj da ga poznajete celog života. Takav je bio slučaj sa njim. Žan-Klod je, osim što je velika zvezda, sjajan čovek i zanimljiv sagovornik, tako da je sa njim uvek zabavno provoditi vreme.

Da li ste Van Damu pričali da ste i vi glumili u filmu „Slatko od snova“, da li je možda pogledao taj film i šta vam je rekao?



- Tokom našeg druženja pričali smo o mnogim stvarima, između ostalog, zna da imam film, kao i uspešnu pevačku karijeru. Ipak, nikada nisam ulazila u detalje, tako da ne znam ni da li je pogledao film. Jednako tako nisam znala ni da je čuo moju novu pesmu dok me nije iznenadio i oduševio kada ju je podelio na društvenim mrežama.

foto: Privatna Arhiva

Da li biste pristali da odigrate neku ulogu rame uz rame sa njim kada bi vas to pitao?

- Odavno sam se odrekla glumačkih ambicija. Ipak, prijatelje ne odbijam, te bih, ukoliko je njemu baš toliko bitno i ako se uloga ne kosi sa mojim životnim principima, zaigrala pored njega na filmu. Ali mislim da su za to šanse minimalne.

Pored njega, upoznali ste i druge svetske zvezde. O čemu ste pričali sa Pamelom Anderson ili sa Kejt Mos?

- Moje iskustvo kaže da što je neko uspešniji, to je jednostavniji, i to važi na svim meridijanima. Sa svetskim zvezdama uvek pričam o svakodnevnim stvarima, porodici, aktuelnim događajima u svetu i o njihovim i našim poslovnim životima. Slava, novac ili uspeh nikada nisu teme razgovora, oni se podrazumevaju.

Brojne su pohvale koje u poslednje vreme dobijate na račun stajlinga. Ranije nije bilo baš tako, šta se promenilo u međuvremenu?

- Kako god da izgledate, uvek će se naći neko kome se to neće dopasti. Toga sam svesna i nikada se nisam nervirala kada sam čula kritike na račun svog oblačenja, čak sam, ukoliko je konstruktivna, pokušavala da iz nje nešto naučim. U poslednje vreme čujem mnogo više pohvala i drago mi je svakako zbog toga, a jedino što se promenilo jeste da sve što možete videti na meni biram isključivo sama. Ranije sam dosta sarađivala sa stilistima, međutim, odlučila sam da to više ne radim. To ne znači da se neću obratiti nekom od dizajnera za određenu priliku, jer i tu ima sjajnih i talentovanih ljudi, ali će i dalje konačna odluka biti samo moja.

Realno je očekivati da se sad aktivnije posvetite turnejama, snimanjima pesama, spotova, a to očekuje i vaša publika s obzirom na to da su vaša deca odrasla?

- Prve korake na tom polju preduzela sam kada sam nedavno, posle trogodišnje pauze, snimila pesmu „Zamena“ i kada sam odradila izuzetno uspešnu letnju turneju. Publika je ta koja mi uvek daje krila i sve što radim, radim zbog nje. Tačno je da mi je porodica od početka bila i ostala glavni prioritet, i to se neće menjati, ali sa odrastanjem dece imam više slobodnog vremena i trudiću se da, koliko god mogu, posvetim to vreme publici.

Prema zvaničnim podacima Discogsa, tokom devedesetih bili ste najtiražniji izvođač na Balkanu, sa oko četiri miliona prodatih albuma. Niko nije uspeo da vas skine sa trona dok se niste sami povukli posle udaje. Kako je moguće ostvariti takav uspeh ako je poznato da u tom periodu niste bili toliko medijski zastupljeni?

- To nije moj uspeh, već snaga emocije koju sam utkala u sve što sam radila. Publika je to prepoznala i ostali su mi verni i voleli su me čak i kada nisam bila tu i kada nisu mogli da čuju ikakve informacije o meni. Ali pesme su živele. Ja sam zbog toga srećna, ponosna i neizmerno zahvalna.

O naslednici

ĆERKA JE IZUZETAN PEVAČKI TALENAT Vaša ćerka je nasledila talenat za pevanje, ali nju više zanima opera. U Beču je ta vrsta muzike izuzetno cenjena. Hoće li ona pokušati da se ostvari kao operski pevač ili ipak nema takve ambicije?

- Manuela i Marko su pre svega vaspitani, dobri mladi ljudi, na koje smo Toni i ja ponosni. Takođe, oboje su veoma talentovani. Tačno je da je Manuela izuzetno talentovana za pevanje, ali da li će odabrati da taj talenat usavrši školovanjem, zavisi samo od nje. Ja ću, kao i uvek, da je podržim u njenim ambicijama i željama.

foto: Kurir

Kurir.rs/Ivan Ercegorčević Foto: Sonja Spasić

