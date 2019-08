LUKSUZNI HOTELI U GRČKOJ VEĆ OD 486€ ZA CELU PORODICU!

Želite da letujete u Grčkoj, ali još uvek niste našli smeštaj? Maštate o luksuznom hotelu, ali i pristupačnoj ceni? Bez brige jer „Travelland“ je za vas pripremio ekstra ponude i popuste za neke od najboljih hotela!

Dion Palace Beauty & Spa Hotel nalazi se u srcu Olimpske regije i pod okriljem najviše grčke planine – Olimp. Ovaj fantastični hotel izlazi na široku peščanu plažu, više puta odlikovanu Plavom zastavom, što svedoči o njenoj lepoti i čistoći. Dion Palace je poznat kao prvi medicinski spa centar u Grčkoj i ima zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa. Hotel je nedavno renoviran i opremljen je raznovrsnim sadržajima za sve posetioce – kako za one željne zabave i avanture, tako i za one koji žele da letovanje provedu u odmoru i opuštanju.

Naročito je pogodan za porodice sa decom jer raspolaže velikim brojem sadržaja za najmlađe, kao što su igralište u bašti, mini klub i još puno toga. Sobe su luksuzno opremljene, a posebnu lepotu im daje nezaboravan pogled na morsku pučinu, planinu ili vrt. Za ovaj prelepi hotel aktuelna je extra ponuda uz popuste do čak 32%! 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 godina, odnosno 6 godina, možete obezbediti po ceni već od 545€!

Alexandros Palace Hotel, prelepi hotel sa 5 zvezdica, nalazi se nedaleko od gradića Uranopolisa, oko 110 km od Soluna. Sastoji se iz savršeno udobnih soba, studija I luksuznih apartmana. Ovaj hotel vam nudi sve što je potrebno za savršen odmor i uživanje: a la carte restoran, zatvoreni topli bazen, barove na plaži i bazenu, TV salu, večernji ples, živu muziku i još mnogo toga! Takođe, boravak u ovom elitnom hotelu još lepšim će učiniti očaravajući pejzaž: kombinacija prelepog morskog plavetnila i planinskog zelenila koje ga okružuje. U luksuznom hotelu Alexandros Palace, uz popuste do 22%, cene za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete do 12 godina kreću se od 486€!

Aristoteles Beach Hotel 4* je šarmantni hotel smešten u mirnom delu Atifosa, idealan za opuštajući odmor. Nalazi se na uzvišenju sa koga se pruža prelepi pogled na more i privatnu plažu, koja je udaljena oko 300 m, a do koje se stiže mostom (preko ulice), stepenicama ili panoramskim liftom. Uz recepciju otvorenu 24h i internet konekciju, gostima hotela su na raspolaganju: bazen, restoran, barovi, mini market, tereni za košarku i tenis, šah, kao i besplatan parking. Aktuelni su popusti do 60%, pa 6 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti 569€!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/ Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

