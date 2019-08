ŽIKA ŠARENICA: Tajna veza Srba i Paralije!

Iako se čini da je Paralija danas „izašla iz mode“, srpskih turista uvek je najviše, a taj broj nijedne godine ne jenjava. I to već više od trideset godina! Neki će zaključiti da je to zbog niske cene letovanja, ali ja, koji stigoh prvi put na ovaj deo Egeja, mogu da dodam da su ovde nadohvat ruke i razni sadržaji, dobra zabava, izvrsna hrana i dobri ljudi. Kad sve sabereš, udobno i prijatno, i kao da nisi putovao, kao da si kod svojih. Međutim, pored skoro dve hiljade kilometara obale, zašto baš Paralija od svih mesta vodi u turističkom šampionatu? Čini se da je blizina presudna, ali i peščana plaža i more.



A, tu je i dobra stara navika. Neko će reći da skoro za isti novac možete letovati na lepšem mestu na Halkidiju uz manje gužve, ali naši turisti su verni Paraliji kao poznatom letovalištu u kojem znaju šta mogu da očekuju i gde je sve podređeno Srbima. Jedan internet komentar je nedavno na najbolji način objasnio čitavu situaciju vezanu za Paraliju:

- Ko voli Paraliju, ne može biti loš čovek. Mnogima je ispod časti ako im neko pomene Paraliju. Mnogi pate od nekih zvučnijih i egzotičnijih imena, kao što su Tasos, Lefkada, Skijatos (na kome sam i ja bio), Krit, Kefalonija... U Paraliju dolaze ljudi koji ne pate od svega toga i koje nije sramota da kažu da su bili tamo. U Paraliju dolaze neopterećeni ljudi. Poenta je u tome da je skromnim i neopterećenim ljudima svejedno gde su na letovanju, bitno je da imaju more (koje je svuda slano), pesak (koji je svuda mek) i sunce (koje svuda prži). Znam mnoge ljude koji imaju mnogo novca, pa letuju u Paraliji.



Moj utisak o Paraliji dopuniću i činjenicom da za šest dana boravka u ovom letovalištu nisam čuo ni od koga nikakvu suštinsku primedbu. Stigao sam ovde posle nekoliko dana provedenih u glasovitom Riminiju u Italiji. Sličnosti neverovatne, duge peskovite plaže, toplo more, smeštaj odličan. Samo Italija tri puta skuplja. Posle 11 sati završen korzo, a Paralija živi celu noć. Cene u kafanama duplo veće u Italiji. Prodavnice u Paraliji otvorene do iza ponoći. U Riminiju sve se zatvara do ponoći.



Uostalom, odmor na moru je stvar ličnog doživljaja i temperamenta. U Paraliju podno Olimpa ja ću ponovo doći. Vama šaljem letnji pozdrav do naredne nedelje i nove priče.



Vaš Žika Šarenica

Foto: Zorana Jevtić

