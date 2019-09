JELENA TINSKA OPLELA PO INSTAGRAMUŠAMA! MUČENICE se pune FILERIMA, pa prodaju mudrosti o ljubavi, a zapravo su same jer ih zanima SAMO LOVA! (FOTO)

Jelena Tinska oplela je po devojkama/ženama koje svoj život vode na Instagramu, umesto da ga žive. Balerina je uvidela mane današnjice, pa šaljivom objavom na svom profilu prozvala sve korisnice popularnih metoda podmlađivanja pa ih ismejala što su same.

Glumica, balerina i plesačica "bez dlake na jeziku" uvek otvoreno govori šta misli, pa čak i ako to nije dobro po nju. Tako je bilo i ovog puta, pa je objasnila zašto se popularne Instagramuše fotošopiraju na društvenim mrežama.

"Instagram je zabavan, ali kad pogledam neke mučenice koje se slikaju same koje se fotosopiraju pokušavaju da dokažu da su ribe i pored lepih godina u kojima umesto da uživaju one se pune filerima sijaju im se čela od botoksa i trude se da budu pametne dajući savete za život, a zapravo su same, jer ih niko neće, jer ih ne zanima ljubav već samo lova, uhvati me muka. Živeli", napisala je Tinska.

Kurir.rs, MV / Foto: Printscreen Instagram

Kurir