KARAĐORĐE SUBOTIĆ HOĆE DA SKINE LJAGU U ZADRUZI: Dokazaću da nisam narkoman i kriminalac

Naime, bivši suprug Ljube Pantović i otac Aleksandre Subotić ponudio se za boravak u rijalitiju i još uvek čeka odgovor od produkcije. Iako je imao priliku da se pokaže u prošloj sezoni, on je sada definitivno rešio da skine ljagu sa svog imena i pokaže milionskom auditorijumu da je normalan čovek, kojem su godinama pakovane razne lažne priče da bi mu se ukaljao obraz.

- Na spisku sam za „Zadrugu“, ali me niko još uvek nije pozvao. Dobio sam informaciju da mi neće tražiti da platim kaznu za to što sam prošli put pobegao iz rijalitija, ali još uvek se nisu izjasnili. Nadam se da će mi produkcija progledati kroz prste. Voleo bih da uđem u taj rijaliti i bio bih mnogo britkiji na jeziku u odnosu na ljude koji borave tamo. Sad imam mnogo više saznanja o pojedinim osobama i tu više nema nikakvih nepoznanica. Upoznat sam o novim učesnicima i potpuno su mi OK. Neki novi ljudi, neko novo iskustvo, pa kako bude. Neko će mi prijati, a neko možda i neće - kaže Karađorđe za Kurir i otkriva dodatne razloge za učešće u šou-programu.

- Pokazao sam da sam radan, vredan i sve suprotno od onog kakvim me je predstavljala bivša žena Ljuba Pantović. Kod nje je proradila klasična sujeta, nema ničega drugog tu. Nerviram se što me bije glas lošeg čoveka i što sam predstavljen kao narkoman, alkoholičar, budaletina, kriminalac. Uvek idem logikom da treba samo učiti i ne treba se osvrtati unazad. Moj život je borba i ja sam možda u nekom razdoblju hteo brže neke stvari da postignem, pa sam se opredelio za drugačiji način života, i za to sam platio vrlo veliku kaznu. Život mi je mučan, ali podnosim ga dostojanstveno - završava Subotić.

Rijaliti ljubav KARAĐORĐE VOLEO IVANU VRBAŠKI

Karađorđe Subotić smuvao je prošle godine majku Mine Vrbaški Ivanu Vrbaški, za kojom je odlepio. Pošto se i Ivana u njega zaljubila do ušiju, ona se preselila kod njega u Kaluđericu, gde su živeli neko vreme. Za medije su pričali da će se venčati i raditi na detetu, ali nisu uspeli da održe vezu. Jedan od razloga je taj što njihove ćerke iz prvog braka Aleksandra i Mina nikako nisu bile za to da se venčaju. foto: Vladimir Šporčić



Potencijalni učesnik KRISTIJAN IZ ZATVORA MOŽE U „ZADRUGU“

Kristijan Golubović potencijalni je učesnik „Zadruge 3“. On je navodno u pregovorima, iako mu zatvorska kazna ističe tek za godinu i po dana, u aprilu 2020. godine. On je, inače, osuđen za preprodaju kokaina, pa je u pritvoru proveo tri i po godine, nakon čega je pušten da se brani sa slobode, kada je učestvovao u rijaliti programima. foto: Damir Dervišagić

