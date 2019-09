KIJA MI JE NA PAPIRU NAPISALA SVA UPUTSTVA! Propevao pred sam ulazak u Zadrugu 3! Progovorio i o VEZI SA PEVAČICOM! HIT!

Stefan Karić pred sam ulazak u "Zadrugu 3" istakao je da još uvek nema osećaj da ide u rijaliti 6. septembra, ali da će u Belu kuću ući kao slobodan momak te da nije isključeno da će se upustiti u neku romansu u Šimanovcima! Takođe, on je stavio tačku na šuškanja da je bio u vezi sa Kristinom Kijom Kockar, objasnivši dinamiku njihovog odnosa do detalja.

"Iskreno, nemam neki osećaj da ulazim, dok ne uđem tamo neću verovati u to da ulazim. Nisam ništa spakovao. Ulazim kao slobodan dečko. Nije isključeno da će mi se dogoditi neka ljubav na imanju. Ako neka devojka bude odgovarala mom opisu, naravno, što da ne. Ovo je veliki izazov za mene zato što nikada nisam učestvovao u tako nečemu. Želeo sam to da probam. Moj otac prati 'Zadrugu' i zna sve cake i fore. Dao mi je najbolje moguće savete", ispričao je on u vikend specijalu "Premijere".

"Nismo Kija i ja bili u emotivnoj vezi. Čujemo se. Tu sam joj kao prvi komšija šta god da joj treba. Mogu i da je zagrlim, to je to najviše. Pre ću ja njoj da dam neki ljubavni savet, nego ona meni. Ona mi je dala savete pred ulazak! Čak mi je i na papiru napisala upustva. Rekla mi je da budem takav kakav jesam", priznao je Stefan.

