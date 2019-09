OVO NIKO NIJE ZNAO! I Bekutina unuka Sonja izgurala je do samog kraja Zvezda Granda! EVO KAKO! (FOTO)

Ana Bekuta, jedna od članica žirija "Zvezda Granda", kako se navodi, zajedno sa lepom unukom Sonjom Polić pripremala je kandidate za ovo takmičenje.

Naime, Sonja se rado pridružila timu poznate bake pa joj pomogla u mentorisanju, te pripremi kandidata koje je imala.

Poznato je koliko Bekuta voli svoju unuku, kojoj je krajem prošle godine za punoletstvo posvetila čitav koncert. I ne čudi što je našla način kako da još više vremena provodi sa njom.

"Divno smo se proveli, do ranih jutarnjih sati, skoro do četiri sata sam bila tamo, Sonja možda pola sata kasnije. To jutro je otputovala na ekskurziju u Istanbul, pa smo tek po njenom povratku razmenjivale utiske. Ona je prezadovoljna, ona je ponosna i ja sam što je sve prošlo kako treba, što je ona zadovoljna, ali i njeni drugari. Srećna sam kada je i ona srećna, to je zaista jedna posebna vrsta ljubavi", pričala je Bekuta svojevremeno o proslavi Sonjinog punoletstva.

