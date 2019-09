CRVENIM KAD ODEM NA RODITELJSKI! Kaja Ostojić ćerku Nikolinu rodila je sa 19 godina, sama ju je ODGAJALA, a ovo joj je NAJTEŽE palo!

Iako joj se nekada, prema sopstvenom priznanju, činilo kao nepromišljenost to što je u 19. godini rodila dete, Katarina Ostojić Kaja danas to smatra prednošću.

"Važno je biti prisutan u životu svog deteta i sve vreme imati otvoren odnos sa njim", istakla je 36-godišnja Kaja.

"Prvo što sam naučila ćerku i prvo što je ona usvojila bilo je to da ona mora mami sve da kaže. Nikolina je sada zrela devojka sa kojom mogu da pričam o svemu. Ona je divno dete. Kada odem na roditeljski, postidim se od hvalospeva koje joj upućuju profesori. Ja sam u njenim godinama bila nestašna, kao tasmanijski đavo. Učila sam samo ono što me zanima, ali dobro je što su me roditelji upisali u muzičku školu, danas živim od toga", dodala je Kaja, pa zaključila:

"Rano sam postala mama, nikako u godinama koje su najbolje za to. Ni uslovi u zemlji nisu bili dobri za podizanje deteta. Kada rodite dete, niste više sami i vaš život se menja iz korena, više nikada niste skroz mirni. Dobra stvar što sam dobila Nikolinu u 19. godini je to što je sada ona već devojka koja je iza sebe ostavila tinejdžerske bubice. Ne znam da li bih mogla da prolazim sve to ponovo ispočetka. Opet, ne odbijam ni tu mogućnost. Sve što je lepo dobrodošlo je u moj život, a ako se i ne desi, dobro mi je i ovako".

