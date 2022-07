JAŠAR ZBOG POKOJNOG BRATA NE PRIČA S KOLEGAMA! Otac i majka su im umrli od tuge, on se jedva izvukao, a NJIMA nikad neće oprostiti

Folk legenda Jašar Ahmedovski otvorio dušu i na ivici suza po prvi put progovorio o pokojnom bratu Ipčetu Ahmedovskom, ali i kolegama koje su ga izneverile.

Folker je, sa velikom dozom emocija, pričao o najtežem periodu svoga života iz koga se, kako on sam kaže, jedva izvukao i nastavio da živi sa ranama na srcu i duši.

Njegov brat Ipče bio je pevač folk muzike. Poginuo je 1994. godine u zenitu slave u svojoj 28 godini života.

"Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere. To retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima. Ima 28 godina kako je poginuo. Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pesme. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Ja sam se jedva iščupao. Ali žaliću dok sam živ", rekao je Jašar u Glamuru, koji se sve vreme kontrolisao da ne zaplače pred kamerama .

On je potvrdio i kako je prekinuo odnos sa nekim pevačima nakon Ipčetove pogibije jer se nisu udostojili ni da mu izjave saučešće, a kamoli da dođu na sahranu.

"Zaista je tako. Sa mnogim kolegama posle toga nisam govorio. Oni su poznavali Ipčeta, sa njim su se i družili i izlazili. Ja sam tada mislio da smo sa kolegama kao familija. Mislio sam da mogu makar da nam izjave saučešće, nije morao niko da dolazi u Makedoniju. To sam očekivao od nekih ljudi koji su mi bili jako bliski. Sa mnogima ne govorim ni danas i nikada neću govoriti jer ne zaslužuju", rekao je Jašar.

