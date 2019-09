RADE LAZIĆ OTVORENO O ODNOSU SA LUNOM I ANABELOM: Bio sam dobar domaćin! A tek da čujete šta je rekao za Kiju! ŠOKIRAO!

Radeta Lazića domaća publika ponovo će moći da gleda na malim ekranima pošto bude ušao u "Zadrugu 3", koja startuje 6. septembra. Pre toga, učestvovao je u "Farmi 6", gde je i te kak održao pažnju.

"Za mene je to opet neko novo iskustvo, ali definitivno ono što je presudilo bio je honorar, ali i da pokažem onog pravog sebe, jer smatram da sam sazreo za ovih par godina. Ovaj put sigurno ulazim sa taktikom. Rijaliti je već prešao na neki veći nivo, unutra se ljudi igraju životima tako da svaki potez mora biti unapred isplaniran i dobro organizovan kao u šahu, jednostavno počinje igra nadmudrivanja", ispričao je maneken koji je svojevremeno bio u vezi sa pevačicom Gabrijelom Pejčev, a kako se šuška da će se i ona pridružiti rijaliti ekipi - čim mu je bila pružena prilika progovorio je na tu temu.

"To je dezinformacija. Gabrijela Pejčev, evo, prvi put da kažem javno, ne ulazi u 'Zadrugu'. Bilo je pitanje da li će ući ili neće ući, ali ipak ne ulazi. Gabi i ja smo posle 'Farme' ostali u jako dobrim odnosima, a to je samo dokaz da naša ljubav nije bila fejk rijaliti ljubav, već ono što sam birao, birao sam srcem. Dugo se nismo videli, a sinoć smo eto izašli na piće kao stari prijatelji i to je to. Baš mi je drago što sam je video i žao mi je što neće biti tamo sa nama", rekao je on, pa istakao da u "Zadrugu 3" ulazi potpuno spreman i ne beži od toga da mu se desi nova ljubav.

Sa Anđelom Vešticom, za koju se pisalo da mu je uništila brak i rasturila porodicu, takođe je u dobrim odnosima i kaže kako su to sve dezinformacije. Osim toga, bilo je priče da je i bivši dečko Anabele Atijas i Lune Đogani, a evo šta je on rekao na to:

"Ovo je malo i morbidna priča, majka i ćerka zajedno, par puta sam ova nagađanja i demantovao, međutim, pošto evo sada ulazim u Zadrugu opet se pokreće ta tema i dolazim u žižu javnosti. Anabela i ja smo bili samo cimeri na Farmi, gde se ona i nije dugo zadržala, kasnije su se provlačili ti neki tekstovi da je ona rijaliti napustila zbog mene i da smo mi tamo bili u nekoj 'šemi", rekao je Rade, pa nastavio:

"Naslovi i spajanje Lune i mene počeli su još kada je Anabela gostovala kod mene u klubu u Beču, a to isto veče sa njom je bila i Luna. Naravno, ja sam ih kao dobar domaćin lepo ugostio i lepo smo se sprijateljili. Ona je tada vodila svoj vlog 'Luna Đo', gde me je onako u nekih par reči baš lepo opisala i to na Instagramu. One su samo moji prijatelji, Luna je pobednica Zadruge i eto vrlo uspešna devojka, a Anbela je uspela i eto izvela svoju decu na pravi put. Mislim da su jako kulturni i sve najbolje o njima", istakao je Lazić.

Lazić je u dobrim odnosima i sa pobednicom "Zadruge 1", Kristinom Kijom Kockar, a poznato je da su ona i Luna "suparnice".

"Što se tiče Lune - Kije, tu nema mnogo priče, nekog mudrovanja. Jednostavno, ne mešam te njihove stvari, problem koji imaju njihov je lični, a ja nemam nameru da vodim njihove ratove, ako je neko prema meni lično okej normalno je da ću i ja prema njemu biti okej. Kija je takođe gostovala kod mene u klubu i tada smo se sprijateljili, smatram da je neko ko nije toliko 'nafurana' osoba i da ne glumi neku veliku zvezdu. Jednostavno je, kada sam sa Lunom ne pričam o Kiji, kada sam sa Kijom ne pričam o Luni i to je najbolji recept za održavanje balansa."

S obzirom da su njih dve obe u muzičkim vodama, na pitanje da li mu se više dopada Lunina ili Kijina pesma rekao je:

"Uf, teško pitanje...dobre su obe. Lunina pesma je tek izašla, Kija ima već nekoliko pesma iza sebe, čak i taj duet sa Stojom koji je u dijaspori odlično prošao, pa na osnovu toga ću malu prednost dati Kiji i njenim pesmama, što ne znači da Lunina pesma nije slušana. Naprotiv, jeste i te kako, ona je izbacila tek prvu pesmu i od nje se tek očekuje mnogo", zaključio je on.

