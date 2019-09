GDE PROVESTI SUNČANE DANE U SEPTEMBRU?

Za sve one koji još uvek nisu otišli na letovanje, „Travelland“ ima sjajne ponude: odlične hotele uz još bolje popuste!

foto: Promo

Aristoteles Beach Hotel 4* je šarmantni hotel smešten u mirnom delu Atifosa, idealan za opuštajući odmor. Nalazi se na uzvišenju sa koga se pruža prelepi pogled na more i privatnu plažu, koja je udaljena oko 300 m, a do koje se stiže mostom (preko ulice), stepenicama ili panoramskim liftom. Uz recepciju otvorenu 24h i internet konekciju, gostima hotela su na raspolaganju: bazen, restoran, barovi, mini market, tereni za košarku i tenis, šah, kao i besplatan parking. Aktuelni su popusti do 60%, pa 6 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti 569€!

foto: Promo

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. Hotel poseduje restorane u kojima možete probati brojna mediteranska i internacionalna jela, kao i barove, veliki bazen, kompletno opremljenu teretanu, ronilački centar i teren za odbojku na pesku. Uz specijalnu ponudu – all inclusive po ceni polupansiona, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti samo 453€!

foto: Promo

Alexandros Palace Hotel, prelepi hotel sa 5 zvezdica, nalazi se nedaleko od gradića Uranopolisa, oko 110 km od Soluna. Sastoji se iz savršeno udobnih soba, studija I luksuznih apartmana. Ovaj hotel vam nudi sve što je potrebno za savršen odmor i uživanje: a la carte restoran, zatvoreni topli bazen, barove na plaži i bazenu, TV salu, večernji ples, živu muziku i još mnogo toga! Takođe, boravak u ovom elitnom hotelu još lepšim će učiniti očaravajući pejzaž: kombinacija prelepog morskog plavetnila i planinskog zelenila koje ga okružuje. U luksuznom hotelu Alexandros Palace, uz popuste do 22%, cene za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete do 12 godina kreću se od 499€!

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

foto: Promo

Foto: Promo

Kurir