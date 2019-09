MILJANA MI JE NAJVEĆI PROBLEM U ŽIVOTU, SRAMOTA ME JE: Marija Kulić besna na ćerku zbog Zole, ono što radi je za nju DNO!

Miljana Kulić otišla je u Bosnu kako bi se pomirila sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom, a na to je reagovala i njena majka Marija, kojoj se taj postupak uopšte nije dopao.

Marija je priznala da se Zola ne ponaša kako treba prema njenoj ćerki, pa je dala svoj iskren komentar:

"Miljana... Kao i inače, nervira me ali šta da radim, moja je, volim je takvu kakva jeste. Volela bih kad bi se promenila. Mene je sramota da kažem gde je. Posle svega, ona je otišla tamo, to je za mene dno. Posle svega što se izdešavalo, njoj mesto nije bilo ni kod njega ni pored njega. To su bile strašne stvari, cela porodica je prošla pakao zbog te njene veze. Ne znam kako očekuje da se sledeći muškarac kojeg bude pronašla ponaša prema njoj, kada je video sve ono, to nikako nije dobro za nju. Ali opet, njeno je, neka radi šta hoće, koliko god se ja trudim, koliko god ja pričam, shvatilo bi dete, a kamoli devojka od 26. Džaba... Ona je svojeglava oduvek bila, radi sve kako hoće, sama udari glavom o zid, pa se opasulji, pa se opet vraća na isto. Toliko me opterećuje, ona mi je najveći problem u životu", rekla je, iskreno, Marija.

