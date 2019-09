POSLALA MI JE P*NIS! Filip Mijatov BESAN na Anu Korać! Doneo odluku koja se neće svideti STARLETI (KURIR TV)

Filip Mijatov, bivši dečko Ane Korać kojoj je plaćao operacije i skup život, stigao je na sistematski pregled

"Ja ću sa svima biti dobar. Stefan Karić je ok, ja se njemu izvinjavam njegov otac je prvi počeo. On ne može da uđe. Ako uđe onda ništa nema smisla. On ne može da uđe", rekao je Filip.

On je otkrio da nije u kontaktu sa Anom Korać, ali mi je poslala nacrtani penis.

"Nisam u kontaktu sa Anom. Sinoć sam bio s prijateljicom pa mi je poslala nacrtan penis za mene", otkrio je Filip i siguran je da je između njih baš zbog tog penisa nikada ništa neće biti.

