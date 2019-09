GAGI ĐOGANI ZA KURIR OTVORIO DUŠU PRED ULAZAK U ZADRUGU: Zbog Lune sam ostavio DROGU, nije pričala sa mnom dva meseca!

"Zadruga 1" je bila najbolja, samim tim što je Luni to bio prvi rijaliti. Druga je bila malo prljavija, a treća će biti još gora i surovija po pitanju svađa i borbe za plasman

Gagi Đogani nestrpljivo čeka petak, kad će postati učesnik "Zadruge 3". Denser je u intervjuu za Kurir pretresao ceo svoj život, otvoreno pričao o narkomaniji, s kojom se suočio, ćerki Luni i odnosu s bivšom ženom Anabelom Atijas.



- "Zadruga 1" je bila najbolja, samim tim što je Luni to bio prvi rijaliti. Druga je bila malo prljavija, a treća će biti još gora i surovija po pitanju svađa i borbe za plasman.

Očekuješ li da ćete zbog Lune najviše prozivati?

- Ne mogu da znam dok ne uđem. Svi kažu da će biti atak na mene zbog Lune, ali ja sam spreman i na to.



Hoćeš li voditi računa da ne budeš diskvalifikovan?

- Već su mi dali mesec dana vremena za to, ne više. Onda znaj koliko ima sati. Ne verujem da ću ići na to da mi padne klapna da nekog udarim. Toga se najviše bojim, ali sam rekao da neću sebi to dozvoliti. Sad je prava prilika da pokažem ljudima ko je Gagi Đogani.

Saška Karan kaže da te se ne boji iako si mogao da je ubiješ u "Farmi".

- Neću da je ubijem. Da sam hteo da je ubijem, ne bi bila u "Zadruzi 3". Neću ulaziti u konflikt s njom, ne zanima me ona. Ne doživljavam je više kao Sašku Karan s "Farme", nije zanimljiva, ona je izlizana osoba. Mislim da treba da se penzioniše i da se bavi svojom porodicom.



Smatraš li da u "Zadrugu" ulaziš kao jedan od najjačih likova?

- Zbog Lune verovatno jesam. Prošlo je 25 godina od dana kad sam se ja bavio nečim, a Luna je ušla kao dete poznatih roditelja. Ulazim kao Lunin tata, a ne kao Gagi Fanki Dži.

Misliš li da će pojedini učesnici iskoristiti nešto iz tvoje prošlosti?

- Hoće sigurno. Kopaće po mom životu, ali ja ništa nisam ni krio. Sprdaće se s mojom narkomanijom, diraće mi Lunu u paketu s Markom. Brzo reagujem i brzo puknem i znam da će pokušati da me izbace.

Imaš li Anabelinu podršku i pored toga što ne razgovarate?

- Luna joj je rekla i ona to pozdravlja. Nas dvoje ne pričamo, nismo to još sredili, ali voleo bih zbog dece da ponovo budemo u dobrim odnosima.



Ima li razloga da se plaši da ne izneseš neki prljav veš u javnost?

- Ono što se desilo nedavno između nas, to je bila moja reakcija na greške koje je napravila, a ja sam hteo da zaštitim decu. U rijalitiju neću ništa iznositi o nama.

Šta ti je brat Đole Đogani rekao?

- Podržao me je, iako ne voli rijaliti, ali mi je aminovao odluku jer je ipak poglavica kuće.



Za Lunu kažu da je razmažena, misliš li da si grešio u njenom vaspitavanju?

- Nisam nigde pogrešio, Luna je non-stop bila s mamom. I da nisam bio pod drogom posle razvoda, ona bi i dalje bila s mamom. Kad god sam bio potreban Luni, bio sam tu.

Da li to znači da je Anabela odgovorna?

- Jeste, jer je uzela sto odsto starateljstva nad decom. Moja narkomanija nije uticala na odnos Lune i mene, osim kad je saznala da se drogiram. Moji su joj rekli, teško je to prihvatila. Tad se razočarala u tatu. Nazvala me je i posle nije htela da govori sa mnom dva meseca.



Kako si to podneo?

- Užasno. To mi je bila jedina motivacija i tad mi je kliknulo u glavi i rekao sam sebi da je dosta.



Kako je tada tvoj život izgledao?

- Bilo mi je sve gore i gore. Svi su se okrenuli protiv mene. Onda su deca krenula na mene, bilo je užasno.

Mojoj ćerki silikoni nisu potrebni, ima harizmu Luna je ugradila silikone, kako to komentarišeš? foto: Instagram screenshot - Ne treba joj ništa više. Rekao sam joj da joj ni veće grudi ne trebaju, ali ona je to želela. Nije sve ni u grudima, ona ima nešto što nema cenu, a to je harizma.

