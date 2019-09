LUKSUZNI HOTELI SLOBODNI VEĆ OD OVOG VIKENDA

Želite da letujete u Grčkoj, ali još uvek niste našli smeštaj? Maštate o luksuznom hotelu, ali i pristupačnoj ceni? Bez brige jer „Travelland“ je za vas pripremio ekstra ponude i popuste za neke od najboljih hotela!

Na prelepoj peščanoj plaži između Platamona i Nei Porija smešten je hotelski kompleks Cronwell Platamon Resort 5*, koji se sastoji od glavne zgrade na 6 spratova i manjih vila. Okružen mediteranskim vrtom, odiše mirom i spokojem i idealan je za opuštajući odmor. Hotel je vrlo pogodan za porodice sa decom, poseduje dečiji bazen, mini klub i igralište, kao i brojne druge rekreativne sadržaje, kako za decu, tako i za odrasle. Gostima su na raspolaganju: tereni za sportske aktivnosti, besplatan internet, restorani, barovi, bazeni, spa centar sa zatvorenim bazenom, velnes centar, sauna… Uz popuste do 57%, dvoje odraslih i dvoje dece do 16 godina 7 noći uz ultra all inclusive uslugu mogu provesti po ceni od 549€!

Cronwell Sermilia Resort 5* je luksuzni hotelski kompleks smešten na samoj plaži u živopisnoj Paskudiji, na Sitoniji. Hotel sadrži dva restorana, od kojih se jedan nalazi na krovu sa koga se pruža prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, klub za decu, deo za opuštanje sa bibliotekom, spa centar sa saunom, jacuzzi, hamam. Za ljubitelje sporta tu su teretana, sportski tereni, kao i sportovi na vodi. Uz razne animacije, tematske večeri i muziku uživo u ovom divnom hotelu zagarantovan je odličan provod.

Aktuelni su popusti do 47% pa 7 noći za dvoje odraslih uz all inclusive ponudu možete obezbediti po ceni od 556€!

Na krajnjem jugu Kasandre, prvog prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paliouri smešteno je termalno spa odmaralište Miraggio Thermal Spa & Resort 5*. Hotel raspolaže otvorenim bazenima, terenima za sportove, dečijim igralištem, restoranima i barovima i, naravno, spa centrom. Ponuda vrhunskog spa centra obuhvata veliki izbor usluga i sadržaja, kao što su termalni bazeni, specijalni tuševi i hidromasaža. Sobe su prostrane i lepo uređene. Svaka smeštajna jedinica sadrži klima uređaj, satelitsku televiziju i terasu ili balkon.

Za ovaj luksuzni hotel aktuelni su popusti do neverovatnih 57%, a cene za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih kreću se od 1249€!

Pored Neos Marmarasa izgrađen je veliki hotelski kompleks – Porto Carras, na čak 4 500 ha i 10 km uz more, sa mnoštvom plaža i uvala. Sastoji se iz tri hotela i luksuzne vile: Vilage Inn, Sithonia i Meliton. Kompleks ima sopstvenu marinu, najveću u jugoistočnoj Evropi, veliku privatnu plažu, sopstveni vinograd, najveći teren za golf u Grčkoj, dva nadaleko poznata spa centra sa bazenima sa grejanom morskom vodom, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom... Za one koji i tokom odmora vole da budu aktivni omogućeni su uslovi za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, a tu su i fitnes centri, ronilački, jahački i jedriličarski klub. U restoranima se služe specijaliteti domaće i mediteranske kuhinje, a gosti se uz omiljeno piće mogu opustiti u nekom od barova. Za neizostavan noćni provod tu su diskoteke, a za mališane dečiji klubovi i igrališta. Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia, hoteli iz kategorije 5*, raspolažu velikim brojem komfornih i luksuznih soba, a za oba su aktuelni popusti do 52%!

Dion Palace Beauty & Spa Hotel nalazi se u srcu Olimpske regije i pod okriljem najviše grčke planine – Olimp. Ovaj fantastični hotel izlazi na široku peščanu plažu, više puta odlikovanu Plavom zastavom, što svedoči o njenoj lepoti i čistoći. Dion Palace je poznat kao prvi medicinski spa centar u Grčkoj i ima zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa. Hotel je nedavno renoviran i opremljen je raznovrsnim sadržajima za sve posetioce – kako za one željne zabave i avanture, tako i za one koji žele da letovanje provedu u odmoru i opuštanju. Naročito je pogodan za porodice sa decom jer raspolaže velikim brojem sadržaja za najmlađe, kao što su igralište u bašti, mini klub i još puno toga. Sobe su luksuzno opremljene, a posebnu lepotu im daje nezaboravan pogled na morsku pučinu, planinu ili vrt.

Za ovaj prelepi hotel aktuelna je extra ponuda uz popuste do čak 32%! 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 godina, odnosno 6 godina, možete obezbediti po ceni već od 545€!

Alexandros Palace Hotel, prelepi hotel sa 5 zvezdica, nalazi se nedaleko od gradića Uranopolisa, oko 110 km od Soluna. Sastoji se iz savršeno udobnih soba, studija I luksuznih apartmana. Ovaj hotel vam nudi sve što je potrebno za savršen odmor i uživanje: a la carte restoran, zatvoreni topli bazen, barove na plaži i bazenu, TV salu, večernji ples, živu muziku i još mnogo toga! Takođe, boravak u ovom elitnom hotelu još lepšim će učiniti očaravajući pejzaž: kombinacija prelepog morskog plavetnila i planinskog zelenila koje ga okružuje.

U luksuznom hotelu Alexandros Palace, uz popuste do 22%, cene za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete do 12 godina kreću se od 424€!

