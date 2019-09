SLOBODAN SAM, NEĆE ME NIKO: Radanović više nema devojku, a sad otkriva pravi RAZLOG RASKIDA!

Sloba Radanović je fotografiju sa devojkom postavio čak i na društvene mreže, ali je ljubav "pukla" posle nekoliko meseci.

Pevač priznaje da njegova bivša izabranica nije mogla da podnese pritisak i da je sada sam.

"Retko koja devojka može da podnese pritisak taj, nije ona toliko loša bila koliko sam ja hteo da je poštedim toga svega. Nemam emotivni status, singl, neće me niko", rekao je Sloba.

Pevač redovno vežba i otkrio je da li trenira zbog neke devojke.

"Nije zbog devojke, ja sam čovek koji trenira ceo život. Dozvolio sam sebi dok sam bio u rijalitiju da se zapustim. Treniram svakodnevno, to mi više nije navika, gledam na to kao ljubav, kao nešto što me ispunjava. Tih dva sata dnevno se umorim fizički, ali se odmorim psihički", rekao je Sloba.

