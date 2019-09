TO JE BILO NA IVICI ŽIVOTA I SMRTI: Gavrilović je šetao ĆERKU PREDSEDNIKA, ulazi u rijaliti, a ovako sada priča o OPASNOJ VEZI sa Marijom Milošević!

Ivan Gavrilović ulazi u rijaliti, a svima je poznato da je bio sa Marijom Milošević, ćerkom nekadašnjeg predsednika.

On kaže da u rijalitiju neće pričati o svojoj vezi iz prošlosti i smatra da je to davno ispričana priča.

"Neću ništa pričati o vezi sa Marijom tokom boravka u kući. To je ispričana priča i nikada se ne vraćam unazad. To su neke stvari koje se dožive ili ne dožive. Da je neko bio zaljubljen u mene i da je to bila ćerka predsednika", objašnjava Ivan, i dodaje:

"Nema kajanja posle te veze, to se desilo. Prosto to je samo jedna opasna stvar koja može nekome da se desi, to je bilo na ivici života i smrti. Koliko sam ludovao i kakvo je sve vreme bilo, ali i kroz šta sam prošao, dobro je da sam živ."

