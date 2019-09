ZMAJU OD ŠIPOVA 30 DANA PRITVORA! Oglasio se advokat: Za Iliju je KRAVA svetinja, ko će sad da brine o 400 grla stoke?!

Rešenjem Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu Iliji Grahovcu, poznatijem kao Zmaj od Šipova, koji je, u četvrtak ujutru, uhapšen na svom imanju, uz spektakularnu akciju policije iz ovog kraja, odeđen je pritvor do 30 dana. To je potvrdio i njegov višegodišnji branilac, sarajevski advokat Dušan Tomić.

Tomić kaže da još nije stiglo rešenje o određivanju pritvora. Tek kad stigne rešenje, sledi žalba na pritvor za koji nema nijednog razloga ni povoda. Na ovaj način, sud utiče da se, bez potrebe, uznemirava javnost.

"Nesporno je da se Ilija nije pojavio na suđenju, jer nije dobio poziv, koji ni meni, kao njegovom advokatu, nije uručen lično, pošto nisam u Sarajevu, već na odmoru", priča Tomić za Novosti.

"Mom klijentu se na dušu stavlja laka telesna povreda, koju je, navodno, naneo jednom mladiću iz sela, pošto mu je nožem ubo kravu, a za mog klijenta krava je svetinja. Mladić, umesto da odgovara za povredu životinje, na sudu je oštećeni, a, uprkos svim važećim konvecijama, pa i zakonu, za atak na životinju ne odgovara. Sad treba da odgovaraju oni koji mu gledaju kroz prste, ali oni hapse po svaku cenu Grahovca.

Nikada, ističe Tomić, Grahovac nije bežao od suda, izlazio je iz rijalitija u Beogradu i dolazio na sud. Veruje da će njegov klijent veoma brzo na slobodu.

"Ako postoji i „p“ od pravde, Grahovac će biti na slobodi, najkasnije do ponedeljka - smatra njegov advokat . Nije on samo rijaliti učesnik, to je domaćin koji ima oko 400 grla stoke. Ko o njima sada da brine? Šta imaju od tog oni koji su ga zatvorili? Zadovoljenje, možda, nekih niskih ljudskih strasti i ništa više, a niko ne brine o životinjama o kojima brine Zmaj od Šipova.

"Kad krene u rijaliti, danima ranije, dogovara, ugovara i dobro plaća onima koji će da mu brinu o stoci. Jako je povređen. Teško sve ovo podnosi. Rekao mi je da se moramo da žalimo "do Boga".

