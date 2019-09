VERILA SE UDATA ANDREANA ZA SVOG OŽENJENOG DEČKA: Reagovali njen suprug i ljubavnikova žena! (FOTO)

Još uvek udata Andreana Čekić verila se sa svojim oženjenim dečkom Markom Miloševićem!

Pevačica, koja poslednjih nekoliko meseci živi pravu špansku seriju, ne prestaje da iznenađuje. Andreana je pre dve večeri slavila 35. rođendan, a njen partner, koji je zbog nje napustio ženu i dete, rešio je da je zaprosi! Dok je Čekićkin kolega Đani pevao, Marko je izvadio prsten, kleknuo pred nju i pitao je da se uda za njega. Andreana je, očigledno iznenađena, počela da plače, a nakon što je rekla "da", zagrlila je svog izabranika.

Podsetimo, pevačica je sa Miloševićem u vezi već nekoliko meseci, a iako je on oženjen, njoj to nije bio problem. Markova supruga Marina Milošević, s kojom ima i dete i koja poznaje Andreanu, za medije je rekla da je iz novina saznala za njihovu vezu.

- Naš brak se nije promenio, niti bilo šta. Kada je otišao, nisam posumnjala, tek kada su mediji objavili. Sve mi je bilo jasno kada me je ona blokirala i kada je on počeo da vileni kako ne mogu ja da komentarišem da je on oženjen. Oni bi najviše voleli i bili bi srećni da se ja nisam pojavila i da ništa nisam rekla - izjavila je Marina ranije.

I Andreana je još uvek u braku sa Ivanom Miladinovićem, koji nam je na vest o veridbi rekao:

- Pa osim da joj želim sve najbolje u daljem životu, nemam drugog komentara. Mi smo predali potpisane papire za razvod, tako da će uskoro biti opet devojka. Što se dečka tiče, zaista ne ulazim u to i ne komentarišem - rekao je on.

Andreanin broj je bio nedostupan.



