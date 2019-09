KRVNIČKI JU JE PREBIO, A ONDA MU JE BAČENA BOMBA NA KUĆU! NADEŽDA STREPI ZA PANIĆEVU BEZBEDNOST: Ubiće Tomu! Zamerio se pogrešnim ljudima!

Bivša zadrugarka Nadežda Biljić otkrila je da nema veze sa ručnom bombom koju je njen bivši dečko Toma Panić zatekao u svom dvorištu u Svilajncu.

Pevačica je istakla da je bila veoma potresena kada je čula u kakvoj je situaciji Tomina porodica i da je veoma uplašena za Panićevu bezbednost.

Naime, Toma je izjavio da je neko kivan na njega zbog toga što je imao svađu sa Nadeždom, pa je siguran da mu se ona sada sveti. Ipak, pevačica je oštro demantovala da ima bilo kakve veze sa napadom na Tominu porodičnu kuću.

"Ja zaista nemam veze sa bombom koja je bačena na Tominu kuću. Jako sam se potresla zbog toga šta se dešava njemu i njegovoj porodici. I posle svega što mi je uradio, zaista sam zabrinuta za Tominu bezbednost. Plašim se da ga neko ne ubije. Ovo je bila samo opomena, sigurno se zamerio nekome kome nije smeo", rekla je Biljićka i dodala da ne može da veruje da Panić može i da pomisli da bi ona uradila tako nešto.

"Šokirana sam! Zaista mi je krivo ako Toma misli da ja imam bilo kakve veze s tom bombom. Ne mogu da shvatim do kojih granica idu ljudi. Ja nemam veze s tim, ne znam da li se nekom zamerio, ali šta god da je uradio, uraditi tako nešto je strašno. Sva se tresem od same pomisli da mu se nešto desilo. Ne znam ko je i zašto je to uradio, ali užasno je", rekka je kaže Nadežda i dodaje da bi Tomi pomogla ako mu zatreba pomoć i pored toga što ju je nedavno krvnički pretukao.

"Ako mogu da pomognem njemu i njegovoj porodici, rado ću to učiniti. To što je bilo sa nama je jedno, ovo je baš ozbiljna situacija. Ja se ne plašim nikoga. Možda bi trebalo da se plašim, ali se ne plašim. Za Tomu sam jako uplašena", zaključila je pevačica.

Toma: Bomba je mogla da digne celo naselje u vazduh!

Toma je otkrio da je policija juče oko 10 časova bila opet na uviđaju i da su bombu odneli iz njegovog dvorišta, kao i da su njegovi roditelji još uvek uznemireni.

"Situacija se stišala, policija je odnela bombu. Rekli su mi da je bilo veoma ozbiljno i da je moglo doći do velike katastrofe da je bomba eksplodirala, pošto je moja kuća odmah pored pumpe. Ne bih samo ja stradao, već bi čitavo naselje gorelo. Bombe se bacaju kriminalcima na kuće, ne znam koja budala se nameračila na mene. Na ovo gledam kao na vid opomene i pokušaj ubistva", rekao je maneken.

