DŽALA BRAT SE RAZVODI? Alma mu je bila MUZA, LJUBAV ŽIVOTA, a sad je obrisao sve slike sa njom! Evo zašto ga je NAPUSTILA!

Alma Ikanović navodno je pre mesec dana napustila supruga Jasmina Fazlića, poznatijeg kao Džala Brat, jer nikad nije bio tu, a i sumnjala je da je vara, kaže izvor.

Naime, popularni Džala Brat navodno se razišao se pre mesec dana sa suprugom Almom Ikanović Fazlić, a iako još nisu zvanično razvedeni, trenutno se čini da od pomirenja nema ništa. Džala je izbrisao sve fotografije sa ženom sa društvenih mreža, a Alma više nije mogla da podnese život koji je Džala počeo da vodi kada je postao popularan.

foto: Pritnscreen/Instagram

"Alma i Džala su se verili u novembru 2015. godine, a venčali u avgustu 2017. Bila je to velika ljubav, ali je na sve dosta uticalo to što je Džala sad stalno sa Bubom Korelijem na nastupima i što skoro nikada nije kod kuće. Ona više nije mogla da bude u braku s njim jer on stalno putuje i nema vremena za nju - otkriva dobro obavešteni izvor i dodaje da je Alma imala još briga na pameti.

foto: Printscreen Amidži šou

"Sumnjala je i da je vara, ali nije imala dokaza. Ipak, kad žensko oseti, to je uglavnom tačno. Sve u svemu, rastali su se, ali nisu još predali papire advokatu. Više nisu zajedno, on je obrisao sve fotografije s njom sa društvenih mreža, a kako stvari sada stoje, teško da će se pomiriti", tvrdi izvor.

foto: Pritnscreen/Instagram

Doskora je, međutim, sve bilo lepo. Mnogi se sećaju emotivnih reči kojima je svojoj supruzi čestitao rođendan.

"Godinama si moja inspiracija, moja muza, mila moja, i evo opet kada krenem da napišem nešto u tvoje ime, uhvati me trema kao početnika, kao amatera, možda zato što me na trenutke strah da za tvoju dobrotu i lepotu ne postoje reči dovoljne hvale i da ću baš tu zakazati, jer kako da opišem tvoj šarm? Danas ti se neću zahvaljivati za sve što si uradila za mene, ti najbolje znaš, iako nikada ne pominješ, ti koja me i dalje bodriš u utakmici zvanoj život. Možda mi je ovo i najdraži datum od svih, baš ovakav jesenji dan, možda je baš tada dragi bog odlučio da se rodi anđeo koji će mi promeniti čitav svet", istakao je on i nastavio:

"Bilo kako bilo, samo mi budi zdrava i srećna, tu sam da ti čuvam leđa od svih nedaća, tu sam da slavimo svaki osmeh i zagrljaj, tu sam i da sutra ostanemo bez svega, jer kraj tebe i bez ničega imam čitav svet. Bogat je čovek onaj koji upozna pravu ljubav i pronađe iskrenu sreću u ovom ludom i brzom životu, to nam je i dalje najveći uspeh, ponos i trofej. Voljena si dok je vekova, srećan rođendan želi ti tvoj Jasmin", pisao je prošle godine Jasmin svojoj Almi.

foto: Printscreen YT

