OTVARANJE „ZADRUGE 3“ NIJE PROŠLO BEZ INCIDENATA: Luna plakala zbog bolova, njeni fanovi Milanu pretili smrću!

Luna Đogani, kao pobednik „Zadruge 2“, preksinoć je bila specijalna gošća u Pinkovom studiju u Šimanovcima povodom velikog otvaranja treće sezone najgledanijeg srpskog rijalitija.

Namučila se

Novopečena pevačica s majkom Anabelom Atijas došla je da podrži svog oca Gagija Đoganija pred ulazak u rijaliti. Tek što je ugradila silikone, Luna se prvi put pojavila sa novim grudima u javnosti, pa je kasnije i plakala. Ona je jedva uspela da se održi na nogama, a kako je vreme odmicalo, počela je da se preznojava od bolova i kuka na sav glas.



- Ne mogu više. Mama, ajmo kući - požalila se Đoganijeva majci, da bi zatim ekipi Kurira otkrila šta je muči.

- Ovo je perika, htela sam da izgledam posebno, kao što je i ovo veče posebno. Ovo je izdanje samo za večeras, ja volim dugu kosu, ona je deo mene. Jao, upravo mi je jako teško. Iskreno, baš me bole grudi, celo veče se trudim da se to ne vidi. Sada već pred kraj, kada sam završila svoju ulogu, mogu da idem kući, spopadaju me sa svih strana i ne mogu da odem, a imam ogromne bolove. Srećna sam što sam ovo odradila, to sam jako želela i napokon sam sigurna u sebe i nadoknadila sam taj neki mali deo koji mi je falio. Što se tiče negativnih komentara u vezi sa javnim eksponiranjem ove hirurške intervencije, samo imam da dodam da ja već dve godine sve iznosim iz svog života, pa zašto bih ovo krila? - rekla je Đoganijeva, koja na kraju ipak nije otišla kući nego na rođendan kod Davida Dragojevića.

foto: Sonja Spasić

Uznemirio se

S druge strane, Milan Milošević, koji je bio zadužen za voditeljski deo s Tamarom Đurić, pre nego što je ušao u „Zadrugu“, kao poslednji takmičar iznenađenja, dobio je ozbiljne pretnje smrću. Naime, njemu je na Instagram stigla poruka od izvesnih fanova Lune Đogani, koji su mu napisali da će skupljati zube po drumu!

- Gnjido jedna srpska, da li može da prođe noć da ne pominješ našu Lunči? Koliko si ljubomoran na našu lepoticu, sigurno si zaljubljen u Marka. Ljubićeš noćas prvi kanal i skupljaćeš zube po auto-putu. Tvoja smrt - piše u poruci koju je Milošević primio oko dva sata posle ponoći.

Voditelju očigledno nije bilo svejedno jer se po njegovom izrazu lica moglo primetiti da je zabrinut. Međutim, odmah se, kao pravi profesionalac, vratio na binu i nastavio sa vođenjem programa.

SAŠKA KARAN RASKRINKAĆU PORODICU „GO*NARI“, ODNEĆE ME U KOVČEGU! foto: Sonja Spasić Saška Karan napravila je haos još u studiju klevetajući porodicu Đogani jer, kako kaže, ne može da oprosti Gagiju što je pokušao da je ubije na „Farmi“ sekirom.

- Vi znate da sam ja pravda, istina, ljudi! Uvek sam branila istinu, i kada sam branila Kiju, to je bio njen stav. Uvek ću braniti sve Kije kada su u pravu. Hoću da raskrinkam porodicu „Go*nari“, folirante, to će biti, pa taman me odneli u kovčegu. Ne plašim se narkića - vikala je Saška, a potom dodala da su sve devojke u kratkim haljinama prostitutke. UMALO TUČA TARA NASRNULA NA IVU ZBOG VLADIMIRA foto: Sonja Spasić Tara Simov i Iva Grgurić umalo se nisu potukle zbog Vladimira Tomovića. Iva je naslonila glavu na njega u apartmanu, dok je Tara, kojoj se dopada Crnogorac, skočila na nju i napala je. Sreća, pa se nije kobno završilo na samom početku. Iva tvrdi da ju je nova cimerka vređala na nacionalnoj osnovi i da nema pravo da prilazi manekenu. HIT MAJKA ŠESTORO DECE ČEKA SEDMO foto: Sonja Spasić Marina Dančo, koja se proslavila u emisiji „Brak na neviđeno“, privukla je veliku pažnju jer je majka šestoro dece, a pritom je trenutno trudna i čeka sedmo. Ona je zapravo lagala narod da želi u emisiju „Brak na neviđeno“ jer već tri godine ima dečka, pa je otkrila da je samo htela da postane poznata.

- Ja sam učinila čudo. Ja sam majka šestoro dece. Meni treba jak muškarac, da me produhovi, da bude moj kralj - rekla je Marina. RATOBORNA IDEM TENKOM PO SANIJA AKO ME BUDE VARAO! foto: Sonja Spasić

Natalija Ibramov ispratila je supruga Sanija Ibramova u „Zadrugu“ kako dolikuje. S obzirom na to da je ona bila učesnica „Farme“, u stanju je sve da pretrpi osim prevare.

- Uću ću tenkom po Sanija u „Zadrugu“ ako me bude varao - rekla je pevačica.

Takođe, kako se spekuliše, postoje velike šanse da njihov sin uđe u rijaliti. MILJANA SREĆNA MOJ ŽELJKO JE PROHODAO U ŠIMANOVCIMA foto: Sonja Spasić Miljana Kulić pohvalila se da je njen sin Željko, kojeg je dobila s Ivanom Marinkovićem u rijalitiju, konačno prohodao.

- Željko je prohodao u Šimanovcima, spreman je za „Zadrugu 3“ - rekla je Nišlijka, a potom dodala da za bivšeg neće ni da čuje:

- Nisam se čula s njim, a ne planiram ni da se čujem do kraja života.

