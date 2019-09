SVI DETALJI RASKIDA MILICE TODOROVIĆ I MILOŠA PAUNOVIĆA! Evo šta se zapravo desilo i zašto je pevačica MESECIMA ĆUTALA! Očajna pobegla iz Beograda, nikome se ne javlja!

Milica Todorović shvatila je da sa koreografom nema budućnost i da ne gledaju isto na planove kada je život u pitanju, zbog čega je odlučila da ga ostavi.

Iako su mnogi mislili da će stati na ludi kamen, pevačica Milica Todorović i koreograf Miloš Paunović su raskinuli. Posle više od pet godina ljubavi pevačica je pre dva i po meseca napustila stan u kojem su zajedno živeli.

- Milica i Miloš su imali turbulentnu vezu. Od početka su bili pod lupom javnosti, naročito što je on u tom trenutku napustio ženu koja mu je rodila sina. Oni su uspeli sve to da prevaziđu i izgrade svoju ljubavnu priču, koja očigledno nije imala srećan kraj. Skoro šest godina su zajedno i bilo je logično da njihova veza bude krunisana brakom ili proširenjem porodice ali se to nije dogodilo. Zajednički život bio je korak više u njihovoj vezi, ali ne i dovoljan da nastave zajedno u budućnosti - kaže naš izvor blizak paru i dodaje:

- Miloš živi život od danas do sutra, dok je Milica mnogo stamenija. Ona je sa 16 godina počela da zarađuje i živi samostalno, razmišlja o budućnosti i o tome gde sebe vidi za nekoliko godina. Kada je shvatila da sa Milošem nema iste poglede na budućnost, odlučila je da stavi tačku. Napustila je stan u kojem su zajedno živeli i vratila se u svoj. Nije joj lako jer pet godina nije malo i jako je volela Miloša, ali je razumno postupila. Sve ovo vreme se nadala da će prevazići neslaganja koja su imali, ali uzalud. Napustila ga je pre dva i po meseca i sada je odlučila da se posveti karijeri. Vest da su raskinuli podelila je samo sa roditeljima i s nekoliko bliskih ljudi. Međutim, otkada se informacija pojavila u medijima, svima je bilo jasno zašto je leto provela na primorju i nikome se nije javljala.

Kada smo pozvali Milicu da bi nam potvrdila informacije, ona se nije javljala, a povodom raskida nije odgovarala ni na naše poruke. Kako saznajemo, uz nju su sve vreme prijatelji.

- Milici je teško da priča o raskidu jer je još sve sveže. Nije joj lako da zaboravi šta je sve imala sa Milošem za ovo vreme iako je svesna da su među njima nepomirljive razlike. Odmah nakon raskida ona je otputovala na letovanje kako bi sredila misli i prebolela, ali joj je povratak u Beograd opet vratio stare uspomene. Ona planira da se sada posveti sebi i svojoj karijeri. Misli da će joj preokupacija poslom pomoći u svemu, zato možda snimi pesmu i ranije nego što je planirala. Prijatelji pokušavaju na sve načine da je izvuku iz kuće, da je ubede da radi i zakaže mnogo više nastupa kako bi se vratila u stari kolosek - kaže naš izvor.



Miloš iza sebe ima brak sa crnogorskom pevačicom Andreom Demirović.

