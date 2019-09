ZAPREPASTIĆE VAS ŠTA JE SVE MILOŠEVIĆ OTKRIO O KIJI I SLOBI: Kockareva odmah ODBRUSILA, pa iznela ISTINU!

Milan Milošević ušao je u rijaliti na kratko kako bi prikupio što više informacija u vezi drugih takmičara, ali mnogi misle da je rekao više nego što treba o drugarici Kristini Kiji Kockar i njenom bivšem mužu Slobi Radanoviću.

On je izjavio da će Kija morati nešto da uradi ili će ponovo ući u "Zadrugu", a onda je nastavio da priča o Slobi.

foto: Damir Dervišagić

Milošević je za Slobu rekao da je upao u društvo kriminalaca. Ipak, Milan se oglasio na društvenim mrežama, a njegovu poruku podelila je i Kija.

"Svako ko me zna, zna šta je bio moj cilj, a najbitnije je da to zna Kija Kockar. Ljudi, volite se i ne pravite ružne priče tamo gde ih nema", poručio je on na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Damir Dervišagić

Kurir