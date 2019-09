REPEROV NAJBOLJI DRUG NIGOR OČAJAN I U SUZAMA: Poznati su se ovako oprostili od Dalibora Andonova Grua!

Dalibor Andonov Gru poginuo je prilikom vožnje kajta, a iza sebe je ostavio ženu Danicu i dvoje dece - sinove Vuka i Relju.

Poznati su bili potreseni kada su čuli da je njihov kolega izgubio život, a oni koji su bili bliski sa njim, nisu mogli da dođu do reči. Igor Lazić Niggor, njegov prijatelj kroz suze je poručio:

1 / 10 Foto: Nemanja Nikolić

"Nemojte me zvati, molim vas. Očajan sam."

foto: Dragan Kadić

Ivana Stamenković Sindi



"Jaoo, ljudi moji! Ovo je prestrašno. Ne mogu da verujem, šta to pričate. Ne, ja ne želim to da čujem. Kako, šta? To nije moguće. Ne mogu da pričam. Šta da kažem u ovim trenucima, saučešće porodici. To je prestrašno."

foto: Marina Lopičić

Ognjen Janković (Beogradski sindikat)



"Sačuvaj me Bože! Kako, bre? Užas, jedna katastrofa. Baš ste me zatekli, ne znam šta bih rekao. Gru mi je bio baš dobar drugar."

foto: Filip Plavčić



Đole Đogani



"Uh! Je.emu mater, bas ste me pogodili. Ajoj, kako mi je žao! Baš sam ga gotivio. Sretali smo se nekoliko puta. Prošle nedelje sam radio u Beču i stajala je njegova slika jer je on trebalo da nastupi posle mene nekoliko dana kasnije. Tuga!"

foto: Sonja Spasić

Marijana Mićić



"Prvi i jedini autogram koji sam uzela u životu bio je od Grua. Veliki gubitak. Saučešće njegovoj porodici."

foto: Damir Dervišagić

Momčilo Bajagić Bajaga

"Dalibora nisam dobro poznavao. Moj saradnik Saša Lokner se družio s

njim i stalno je za njega govorio da je dobar momak. Velika tragedija.

Užasno me je potresla vest.... Gru je bio jedan od prvih repera u

Srbiji. Žao mi je što nije bilo prilike da nešto zajedno radimo."

foto: Sonja Spasić

Gordan Kičić

foto: Drgana Udovičić

Glumac je uz reperovu fotografiju samo poručio: "Počivaj u miru", verovatno i sam u šoku i neverici od stravičnog događaja.

Kristina Kija Kockar

"Moj veliki, pravi prijatelj više od 10 godina! Koliko smo vremena proveli i tajni čuvali, smejali se onom ludom Buzi i pratili Stamenkovića na voz za neku nedođiju u pola noći.. A videla sam te nasmejanog samo par nedelja i što nisam ostala duže nego sam žurila?!", napisala je Kockareva na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Instagram

Marija Šerifović

Pevačica je samo objavila reperovu fotografiju i stavila emotikon koji se moli.

foto: Printscreen/Instagram

Tijana Dapčević

Pevačica ne prihvata da Grua više nema.

"E moj Dalibore... neću da prihvatim to da te nema više nikako i nikada. Srce mi se slomilo... neka te anđeli čuvaju", poručila je ona uz fotograiju.

foto: Printscreen Instagrma

Kurir.rs/M.D, K.Đ, Foto: Dado Đilas, Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Kurir