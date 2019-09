UHVATIĆE VAS JEZA! GRU JE PRE SAMO DVE NEDELJE IZGOVORIO OVE REČI: Ne možeš da doživiš nesreću, a da ne pogineš! Evo o čemu je pokojni reper pričao

Dalibor Andonov Gru poginuo je danas u toku vožnje kajtom, a oduvek je voleo andrenalin, o čemu je i govorio pre samo dve nedelje.

"U snoubord sam zaljubljen od prvog dana kad sam stao na dasku. To je bilo neke 1996. godine... U to neko vreme sam bio u fazonu da bih menjao pet letovanja za jedno zimovanje. To, izležavanje na plaži... Dosadno, baš dosadno. (smeh) Međutim, onda sam 2005. "otkrio" kajt. Pokušao da vozim kajt, naučio, i od tada mi je to - tu. Ne prođe ni dan da ne pogledam kajt video, neku sliku sa letovanja", rekao je Gru i dodao:

"Snoubord, kajt, skakao sam iz aviona... Pre neki dan sam pričao sa nekim drugarom, on je poznavao nekog tipa koji je doživeo nesreću i poginuo. Ne možeš da doživiš nesreću, a da ne pogineš. Bandži sam probao, veća frka mi je to bilo, od aviona. Kad se penješ, ceo kran se ljulja, imaš osećaj da će da se sruši. Kaže onaj "Na 5 skačeš". Ja kažem "Majstore, skačem na jedan, samo da odem odavde!" (Smeh) To mi je bio najveći strah", ispričao je Gru pre dve nedelje.

Dalibor Andonov je rođen 8. marta 1973. godine u Dimitrovgradu iz kojeg se kasnije preselio u Pančevo, a posle toga u Beograd.

