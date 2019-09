POKOJNI REPER ŽIVEO JE PUNIM PLUĆIMA, A POGINUO U STRAVIČNOJ NESREĆI: Jedna rečenica koju je ponavljao sebi će vam odzvanjati u glavi! (FOTO)

Dalibor Andonov Gru poginuo je u Zemunu tokom vožnje kajta, koji mu je bio jedan od omiljenih ekstremnih sportova i iza sebe ostavio dva sina i ženu Danicu.

Pokojni reper obožavao je muziku, kojom se bavio još od devedesetih, a pored toga imao je posao di-džeja u jednom beogradskom, noćnom klubu. Takođe, uvek je isticao koliko voli adrenalin.

U opisu njegovog Instagram profila čak stoji i rečenica iz jedne strane pesme, koja pokazuje kakav pogled na život je reper imao:

"I keep telling myself: Man I'm living the good life (engl. Uporno govorim sebi: Čoveče, živim dobar život)."

Od Grua su se oprostili i poznati, koji su ostali u šoku, a najviše njegova udovica Danica i prijatelji Igor Lazić Niggor i Bane Lalić (MVP).

