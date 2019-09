CELA ESTRADA ZAVIJENA U CRNO! SVI SU LJUDI VOLELI GRUA, A ON JE VOLEO ŽIVOT I OPASNE SPORTOVE: Evo kako su se KOLEGINICE oprostile od repera!

Dalibor Andonov Gru poginuo je tokom vožnje kajta u Zemunu kod Nautičkog kluba kada je upao u vodu, a nema ko nije bio potresen tužnom vešću. On je bio zavisnik od adrenalina i voleo je ekstremne sportove, a jedan od njih mu je na kraju došao glave.

Vest o pogibiji Dalibora Andonova Grua danas je duboko potresla domaću javnost, koja i dalje ne može da se pomiri s činjenicom da je reper nastradao na tako tragičan način.

- Čula sam za to, jako mi je žao, pogotovo što znam da je ostavio dvoje dece iza sebe. To je zaista velika tragedija, baš mi je bilo žao kada sam čula, tj. pročitala. Nisam ga ja dobro poznavala, poznavali smo se na ćao-ćao, nikada nismo bili zajedno u društvu, ali svakako da mi je jako, jako žao - rekla je Anastasija Ražnatović.

- Imala sam prilike da ga upoznam i, pravo da vam kažem, potresla me je ta informacija. Znam da je bio sportista i to što se desilo, na takvom jednom mestu gde je on negde bio uvek svoj, što bi se reklo, ali... Ovaj odozgo ne bira, tako da šta da kažem... Teška godina, svakako - priznala je s knedlom u grlu Ilda Šaulić, čiji je otac Šaban Šaulić poginuo početkom februara ove godine.

- Imala sam prilike da ga upoznam, jednom negde, možda na nastupu, ali se nismo često sretali... Čula sam sve najlepše o njemu, kad god se on negde spomenuo - ljudi su ga zaista voleli i ovim putem izjavljujem saučešće njegovoj porodici. Jako žalosno, za tako mladog čoveka - rekla je Aleksandra Prijović sa knedlom u grlu.

- Nismo se družili, ali sam ga poznavala i jako mi je teško. Šta da kažem... Nismo imali priliku da sarađujemo, par puta smo se videli, pozdravili, ali u svakom slučaju družili se - ne družili se, svakako je velika tragedija, to što se desilo, i baš sam danas zatečena ostala - rekla je Marina Visković.

