DODIR LUKSUZA I KOMFORA U HOTELU ALEXANDROS PALACE – SLOBODNE SOBE VEĆ OD SUTRA!

More i pesak najlepših grčkih plaža već odavno zovu, a vi još razmišljate gde ćete na letovanje? Svojim komfornim i sa ukusom uređenim sobama, koje su slobodne već od sutra, oduševiće vas najlepši hotel Atosa – Alexandros Palace. Iskoristite sjajnu ponudu turističke agencije „Travelland“ koja traje do 14.09. i uživajte u letu koje i dalje traje!

foto: Promo

Sjajne cene Vas čekaju u septembru, a temperature ostaju iste!

foto: Promo

Tirkizna do modro plava boja mora, visoke planine u zaleđu kao i mozaik zelenila i stena čine okolinu grada Uranopolisa idiličnim mestom za uzbudljiv porodični odmor. Upravo u tom okružanju „Travelland“ iz svoje bogate ponude izdvaja veoma lep luksuzni hotel sa 5 zvezdica – Alexandros Palace. Ovaj izuzetno prijatan komforan hotel može se pohvaliti jako udobnim sobama i prostranim i luksuzno opremljenim apartmanima od kojih većina ima pogled na more. Uz opuštajuće masaže i kozmetičke tretmane u hotelskom spa centru, ukusna jela mediteranske i internacionalne kuhinje u restoranu hotela kao i osvežavajuća pića u nekom od barova i ostale sadržaje, savršen odmor je jednostavno zagarantovan.

foto: Promo

Sa aktuelnim popustom i do 22%, sedam noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina, na bazi polupansiona po ceni je već od 380€! Slobodnih soba ima već od 10.09., a akcija traje do 14.09.2019. Iskoristite ovu fenomenalnu ponudu i doživite najlepše letovanje ikada!

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

