PRERANO, DRUŽE MOJ, ALI AKO GA IMA, TAMO SI! Marčelo ne može da veruje da je Gru poginuo: Nisi bio svestan da si u našim očima bio ĆALE (FOTO)

Kad sam bio u osnovnoj, čuo sam za njega i taj žanr kod nas. Kad sam imao samo 20 godina, nije odbio da bude gost na mom prvom albumu. Došao, snimio strofu, družio se, potpuno neopterećen slavom. Ljubazan, prijatan, gotovo nesvestan da je u našim očima “ćale”. Tako je bilo i u narednih 17 godina, svaki put kad smo se sreli. Jedna od njegovih kultnih pesama zove se “Pravo u raj”. Prerano, druže moj, ali ako ga ima, tamo si.

A post shared by Marko Šelić Marčelo (@marcelodefacto) on Sep 9, 2019 at 1:55pm PDT