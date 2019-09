KAD SAM ČUO KUKNJAVU NIJE MI BILO DOBRO! Gruov komšija van sebe: Dok mi nisu rekli za SLUŽBENI IZVEŠTAJ mislio sam da je neka internet patka u pitanju!

Dalibor Andonov Gru poginuo je 9. septembra u Zemunu tokom vožnje kajta i iza sebe ostavio ženu Danicu i dvoje dece, sina Vuka i Relju. Kako se navodi prema prvim nalazima obdukcije, reper se utopio u Dunavu pošto je prethodno zadobio dvostruki prelom kičme.

U razgovoru sa njegovim komšijom saznali smo da je poslednji put viđen sa rancem na leđima i na motoru, na putu za Zemun.

"Izuzetno dobar čovek. Jutros sam izjavio njegovima saučešće. Izuzetan čovek. Moj unuk i Gruov sin su uvek vozili bicikl zajedno. I Danica, žena na mestu. Suze su mi pošle na oči. Mene je obavestio o Gruovoj pogibiji jedan inspektor, prijatelj, jer zna da mi je komšija, nisam verovao, pitao sam da nije neka internet patka a on mi kaže da ima službeni izvestaj. Otišao sam do njegovog oca, on je stalno nešto radio po garaži, pitam komšiju: 'Gde je Gile?' a on kaže: "Imao je neki telefonski poziv, otišao je gore u kuću'. Onda sam čuo gore kuknjavu. Nije mi bilo dobro. Zvao sam ga telefonom da pitam, otac nije verovao, smatrao je da je to neka neslana šala", pričao je neutešni komšija.

"Jutros sam mu prišao i izjavio saučešće, počeo je da plače", nastavio je on.



"Pre tri dana sam ga video, Grua, na motoru. Gledam da li je on, ima kacigu, a on stane i javi se. 'Zdravo komšija, šta ima?' uvek popriča, stane, kad ima problem s kolima dođe da pogledamo. Nikada nije prošao da ne svirne, da se ne javi", rekao je komšija iz auto servisa.

Otac Gile duboko je verovao da je u pitanju veoma neslana šala i teško je prihvatio strašne vesti kao istinite.

"Ja sam video da su mu kola tu, pa sam mislio da informacija nije tačna da je poginuo. Moja ćerka je videla Grua juče ujutru, otišao je s rancem na leđima i na motoriću u Zemun", izjavio je on.

