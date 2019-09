TRAŽILI SMO MU AUTOGRAM, ALI GA NISMO DOBILI: Fanovi se setili šta im je pokojni GRU priredio kad su bili KLINCI, ovakvog će ga PAMTITI! (FOTO)

Dalibor Andonov Gru zadobio je dvostruki prelom kičme tokom vožnje kajta i poginuo 9. septembra u Zemunu, a mnogi su počeli da prepričavaju susrete sa reperom iz prošlosti.

foto: Facebook Printscreen, Printscreen YouTube/Balkan Info

Gru je kako kažu mnogi, bio veoma vesele prirode, pa je jednom prilikom umesto autograma deci u "kraju" dao čokoladu. To je jedan njegov fan podelio na Tviteru.

1 / 7 Foto: Nemanja Nikolić

"Okupimo se mi klinci ispred studija u Zemunu gde je Gru snimao pesme. Dernjamo se, vrištimo, dozivamo ga. Izađe on sa smeškom, mi kao: "Gru daj autogram". On nam da Crunch čokoladu, C prepravi markerom u G i zaokruži GRU. Počivaj u miru brate", napisao je jedan reperov fan na društvenim mrežama.

foto: Printscreen/Twitter

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir