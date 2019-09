ZNAM TAČNO KOJE KOLEGINICE SU SE NABACIVALE HARISU: Rada Manojlović nikad žešće oplela o ljubomornim ženama, pokušale su da joj POKVARE VEZU!

Rada Manojlović i Haris Berković dugo su u vezi, a nije sve uvek bilo sjajno. Naime, spekulisalo se da je Radi htela da preuzme dečka jedna koleginica.

Pevačica kaže da zna da su neke koleginice ljubomorne na njenu ljubav.

"Bilo je nasrtaja raznoraznih. Kad je nešto zauzeto, odnosno zabranjeno, onda je to i slatko, tj. obratiš pažnju na to. To je u ljudskoj prirodi. Žene tako razmišljaju, u smislu: "Čim je njoj dobar, mora da je zaista dobar!". Bilo je tu flerta sa Harisom od strane nekoliko koleginica, pa i nekih pokušaja. Ne znam da li toga ima i dalje", rekla je Manojlovićeva u emisiji "Glamur" i dodala:

"Znam tačno o kojim koleginicama se radi. Sada nikako ne reagujem na to. Na početku, kada se to dešavalo, sam bila neiskusna, pa sam ja tu nešto pričala, možda sam neku i imenovala, ne sećam se. Posle sam postala mudrija i to mi je postalo simpatično. Nisam ljuta jer znam sa kim sam u vezi. I on isto zna sa kim je, a gde će da nađe bolju od mene?! Uredno se javljam tim koleginicama najsrdačnije."

