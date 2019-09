ZAUVEK TE VOLI ĐUS, TVOJ PRVI FAN! OBJAVIĆU PESMU KOJU NIKO NIJE ČUO: Reper ispričao šta je sve prošao sa pokojnim Gruom, suze će vam same poći! (FOTO)

Ivan Ivanović Đus objavio je na društvenim mrežama poruku posvećenu svom prijatelju Daliboru Andonovu Gruu, koji je poginuo vozeći kajt, kada je dobio dupli prelom kičme.

Đus je bio potresen zbog reperove smrti, a na društvenim mrežama je najavio da će objaviti i pesmu koju niko nije čuo.

foto: Sonja Spasić

"Tebra moj,stajao sam pred ogledalom i imitirao te, dok se nisam uvezbao da istrčim napolje i rokam! To je bilo 1995. godine. Nastojao sam da te nadmašim, sarađivali smo više puta, čak si mi i budio blagu (onu zdravu) ljubomoru, jer si se držao kao lav,bio šmeker! Tako se nose gradske glave! Nikad nismo ni bili "javne ličnosti". Mi smo deca grada! Ja sam tvoj prvi FAN! Svaki dan sam išao iz škole da pitam da li je izašao tvoj prvi album. I na kraju,imao sam tu čast "večnu", da sam tvoj prvi album imao u rukama pre tebe. Na koncertu pre 20 godina izveli smo pesmu "Pravo u raj" pred svima, kao i skoro posle 20 godina! Poštovali smo se do zadnjeg momenta! Mnogi to ni ne znaju! Bio sam u prvim redovima na kocertu "Funky G" u Sava Centru, sa balkona sam povukao celu ekipu do prvog reda, bio sam i na zadnjoj žurki, bio sam i u Domu Omladine na tvom prvom koncertu u prvom redu, sećam se momenata kad sam se nadao da li ćeš da pogledaš u mene i kao da kažes u sebi: "Vidi ga ovaj mali,reper!", napisao je Đus i dodao:

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

"Tek se sećam kad su me inspektori spakovali u kombi i d*kali sat vremena, da od*ukam ko mi je dao maskirne pantalone, a ja u drami da l' ću da stignem na termin kad "Mc Best" silazi po kasete... Na kraju sam uspeo da ih izj*bem, nisam d*ukao, stigao ispred Politike i dolazim i vidim tebe sa ekipo ! Samo ste se okrenuli, pogledali me, ja reko' ma j*baću vas. Nakon par godina smo snimali "Stara škola, nova škola", iako sam se osećao kao da sam stara škola! Hvala ti do tebe sad! Jos jače mi je bilo kad si me pozvao da radim verzije tvojih pesama na engleskom! 1999. godine, tad sam video tebe i tvoju ženu prvi put! Bili ste sjajni kao što i sada sijate! Pa smo isli i u Ulm, na "Dunav fest"! Ah, taj Dunav. Imamo pesmu koju niko nije čuo, pustio sam ti je skoro, smejali smo se. Objaviću je i previše momenata da se navede sada, koja nismo dokumetovali, jer kapirao sam, ma tu smo! A i jesmo. ZAUVEK TE VOLI ĐUS, TVOJ PRVI FAN."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Instagram

