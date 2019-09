JAO, JA OVO NE MOGU DA IZDRŽIM! Gruova UDOVICA Danica uz sinove na KOMEMORACIJI reperu! CELA SALA PLAKALA za BRATOM! (KURIR TV)

Porodica Dalibora Andonova Grua zavijena je u crno nakon što je reper u ponedeljak u Zemunu tragično stradao tokom vožnje kajta na Dunavu.

1 / 3 Foto: Sonja Spasić

Danica Andonov stigla je sa sinovima na komemoraciju u Domu omladine. Čim je ugledala novinare odmah je počela da plače.

foto: J.S

"Jao, ne mogu ovo da izdržim", rekla je tiho i trčećim korakom uletela je u salu. Neutešna supruga popularnog repera nije uspela da zadrži suze, pa je sve vreme grlila sinove.

1 / 8 Foto: Sonja Spasić

Gruova majka stigla je zajedno sa Daničinom majkom na komemoraciju, čvrsto se držeći jedna za drugu.

Među prvima su stigli Edin Škorić Boban Rajović, Marko Bulat, Marko iz Sarsa, Marko Luis, Nigor sa ženom, Marko Đurovski i mnogi drugi.

foto: J.S

Cela sala je plakala, niko još ne može da veruje da Gru više nije među nama. Bane Lalić, muzičar i frontmen grupe MVP, nije mogao da zaustavi suze.

foto: J.S.

Na Đuovom licu se videla neprospavana noć i tuga za prijateljem.

foto: J.S.

"Naučio si me da u svakom trenutku svakoga dana mogu sebi da kažem da ja živim baš lep život. Naučio si me kako da živim, a da ne preteram u preterivanju. Nisi me naučio samo jedno. Kako da ja tebe to naučim, brate moj", sa tugom u glasu poručio je bivši srpski odbojkaš Edin Škorić.

"Brate moj. Pored tebe sam shvatio šta je zaista osmeh, šta su stvarno pobede i kako da nam svaki novi dan bude nova pesma, novi stih, nova sloboda, novi život, novi osmeh, nova pobeda. Brate moj. Neko je rekao - bojati se smrti gore je nego umreti. Ti se nisi bojao. Hrabro si koračao kroz svoj život, pisao svoja pravila i po njima živeoa. Malo ko ima tu privilegiju u životu. Iskreno, malo ko ima i tu hrabrost. Brate moj".

Pročitaću vam tekst koji je napisao jedan od Daliborovih najboljih drugova i moj kum Đorđe: Koliko su zpravo tanane niti koje vas drže za ovaj svet i koliko smo zapravo krhki i ranjivi. Koliko je malo potrebno da budemo srećni, a delići sekunde nas razdvajaju od duboke tuge i bola. Otišao je jedan od nas. Jedan divan, veseo i plemenit čovek, posvećen otac i suprug, umetnik, šmeker, prijatelj i brat. Teši nas sve što je otišao radeći ono što je najviše voleo da radi, ali nas razara pomisao da bol njegove porodice, njegove Danice, Vuka i Relje i njegovog Igora. Mi koji smo se sa njim družili, koji smo delili beskrajne sate smeha, muzike i zabave, ali i sate predanog rada, brige, truda, znoja, ostaćemo zauvek uskraćeni za istinskog prijatelja koji je uvek imao vremena i želje da nas sasluša i da sa nama podeli dobro i zlo. Mnogi su proteklih par dana navodili razne stihove iz njegovih pesama koje su spasavale generacije, a najčešće je citiran stih - sećanja naviru, sećam se svega. I zaista ne mogu da se ne setim ćelavog macana u širokim pantalonama i raspletenim čizmama... ne mogu da se ne setim sjajnog provoda..."

1 / 6 Foto: Sonja Spasić

"Žalio se taj dan kako oka nije sklopio, jer je prethodno vreče rešavao nešto na telefonu. Kaže: "Obećao sam Vuku da će dobiti telefon. Želeo je da ga iznenadi. 'Obećao sam, nisam želeo da ga razočaram, morao sam to da rešim", prisećao se di-džej Plaja koji je Grua znao više od decenije, a za to vreme udovica Danica klimala je glavom i plakala, grleći sinove.



1 / 11 Foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/J.S/Lj.S/Foto J.S.

Kurir