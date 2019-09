PRE SAMO 3 MESECA GRU JE PRIZNAO ŠTA ŽELI DA PROMENI U ŽIVOTU: Tragedija je sprečila repera da ispuni OVO! Možda sam mogao bolje da prođem!

Dalibor Andonov Gru poginuo je tokom vožnje kajta 9. septembra, a tokom života najveće ljubavi bile su mu muzika i adrenalin.

Gru je pre samo 3 meseca dao intervju u kom je govorio o svojim planovima, koje je tragedija poremetila.

"Imam porodicu, tu su žena Danica i sinovi Vuk i Relja. To je čista sreća, ona primarna, i zbog nje ne juriš stvari koje su bez veze. Tada, kada sam počeo, bili smo klinci, jurili smo kao muve bez glave i sve je bilo potpuno drugačije nego sad. Kad bolje razmislim, možda zaista i nisam tako mlad", rekao je Gru pre samo 3 meseca.

Kada su Grua pitali da li bi voleo da vrati vreme i da li bi nešto drugačije uradio, priznao je ovo:

"Ume da mi bude žao što nisam pametnije iskoristio neke situacije, čak i u onim trenucima kada je to moglo da mi donese kuće, putovanja po svetu, pet- šest automobila... Brzo me to pusti, pomislim - ko zna zašto je to dobro. Shvatim da je sve onako kako treba da bude. Davno sam se oslobodio repova iz prošlosti i naučio da živim slobodno, onako kako smatram da je najbolje. Na kraju krajeva, uvek sam živeo kako sam hteo, zbog čega poštujem svačije pravo da živi kako hoće. Nikad nije bilo u mojoj prirodi da radim kako okolina misli da treba ili kako mi materijalni uslovi nalažu. Radio sam uvek samo po svom osećaju za ispravno i ono u šta verujem. Mogao sam možda i bolje da prođem, ali to onda ne bih bio ja, ne bih bio slobodan i to ne bi bilo to."

Gru je tada istakao da javna scena nije ono što je bila onda kada je on bio prisutan i aktuelan u medijima.

"To je OK, ne bunim se. Prirodno je da se stvari menjaju i da idu svojim tokom. Zadovoljan sam onim što sam odabrao. Počeo sam zbog hip-hopa, ne zbog milionskih pregleda, miliona evra ili puke popularnosti", rekao je on tad.

