KURIR POSETIO KOMŠILUK POKOJNOG REPERA: Gru je voleo PIVO iz flaše, ostavljao je veliki bakšiš i često je pričao o NJOJ!

Dalibor Andonov Gru, iako je bio veoma popularan, nikada sebe nije smatrao zvezdom, niti se tako ponašao. U to smo se uverili nakon što smo posetili jednu kafanu u blizini zgrade na Vidikovcu, gde je živeo.



Čim kročite u ovaj mali lokal, po ambijentu i enterijeru, starim stolicama i stolovima sa kariranim stolnjacima, znate da tamo dolaze uglavnom lokalci da popiju koju čašicu rakije ili flašu piva od „pola kile“. Upravo je tu i Gru često svraćao, iako tamo nema njegovog društva, već su to uglavnom penzioneri.

Samo domaće



- Znao sam Dalibora, ja sam u ovom lokalu 30 godina, toliko i njega poznajem. Veoma sam se potresao kada sam čuo za tragediju, svi smo i dalje u šoku i ne mogu da pričam mnogo. Bio je divan čovek, ljubazan, nikada ne biste rekli da je to Gru sa televizije, već sasvim običan čovek. Svraćao je ovde s vremena na vreme, a ako ne može, barem nam mahne. Uglavnom je dolazio uveče pred nastupe da se zagreje. Nije imao komplekse da mora da pije neko strano pivo, već je kao i svi gosti uzimao flašu domaćeg. Sa svakim bi proćaskao, ljubazno se javio... Bio je darežljiv, uvek je ostavljao dobar bakšiš. A što se tiče hrane, nije često jeo ovde, ali nije bio ni izbirljiv. Šta ima na meniju, to i on jede. Dolazio je nekoliko puta i sa Danicom, vidi se da ga je mnogo volela, a i on je često pričao o njoj - kaže zaposleni.



Jedan od gostiju kafane koji je u tom trenutku izlazio otkrio nam je da je pokojnog repera često sretao.

Jutarnja kafica



- Viđao sam ga često kako dolazi zorom ovde, kada se tek otvara kafana. On tada uglavnom dođe iz grada, valjda je puštao negde muziku. Ovde popije kaficu da dođe sebi, malo popriča s gostima, nama penzionerima i nasmeje nas. Bio je uvek druželjubiv i dobar prema nama - kaže Gruov komšija i gost kafane u trenutku kada na TV počinje jedna od reperovih pesama.

I ostali gosti koji su se zatekli u kafani tog dana sa setom su gledali spotove tragično nastradalog Dalibora, pijući za njegovu dušu.

- Retko dobar čovek - rekao je jedan gost.

Đus se oprostio od prijatelja emotivnim pismom na Instagramu. - Tebra moj, stajao sam pred ogledalom i imitirao te dok se nisam uvežbao da istrčim napolje i rokam! To je bilo 1995. Nastojao sam da te nadmašim, sarađivali smo više puta, čak si mi i budio blagu (onu zdravu) ljubomoru, jer si se držao kao lav, bio šmeker! Tako se nose gradske glave! Nikad nismo ni bili „javne ličnosti“. Mi smo deca grada! Ja sam tvoj prvi FAN! Svaki dan sam išao iz škole da pitam da li je izašao tvoj prvi album. I na kraju, imao sam tu čast „večnu“ da sam tvoj prvi album imao u rukama pre tebe - napisao je Đus i dodao: - Tek se sećam kad su me inspektori spakovali u kombi i d*kali sat vremena, da od*ukam ko mi je dao maskirne pantalone, a ja u drami da l‘ ću da stignem na termin kad „Mc Best“ silazi po kasete... Stigao sam ispred Politike i dolazim i vidim tebe sa ekipom! Samo ste se okrenuli, pogledali me, ja reko: Ma j*baću vas. Nakon nekoliko godina smo snimali „Stara škola, nova škola“, iako sam se osećao kao da sam stara škola! Hvala ti do tebe sad! Zauvek te voli Đus, tvoj prvi fan.

